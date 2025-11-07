Smrt na vysněné dovolené: Otce se synem (†15) ubodaly asijské sršně
Školní ředitel Daniel Owen (†47) a jeho syn Cooper (†15) z USA zemřeli během dovolené v Laosu. Během zipline výletu napříč korunami stromů je napadl ohromný roj sršní asijských. V nemocnici byli ještě oba při vědomí, několik hodin po převozu však bohužel rozsáhlému poštípání celého těla podlehli.
Daniel a jeho syn Cooper měli společný zájem o adrenalinové sporty. Jezdili spolu na lyže, lezli po skalách a během dovolené v Laosu se rozhodli proniknout do tajů džungle. Místo adrenalinového zážitku se však zipline napříč korunami stromů zvrhl v nepředstavitelný horor. Když Owenovi stáli s průvodcem na jednom ze stanovišť, snesl se na ně roj obrovských sršní asijských čítající stovky jedinců.
Při příjmu do nemocnice byli ještě oba naživu a nejevili žádné známky alergické reakce. I navzdory tomu bohužel po pár hodinách zemřeli. „Celá jejich těla byla pokrytá štípanci. Muselo to být nesmírně bolestivé. Každý z nich měl na těle určitě přes sto bodnutí,“ řekl pro deník Daily Mail doktor Phanomsay Phakan, který dvojici ošetřoval. „Bylo mi jasné, že jsou ve velkém nebezpečí, protože jsem nikdy neviděl tak vážný stav po napadení sršni,“ dodal.
Daniel byl původem z amerického státu Idaho, posledních dvacet let však prožil v zahraničí. Se synem a manželkou Jessicou bydleli ve Vietnamu, kde také pracoval jako ředitel mezinárodní soukromé školy pro děti diplomatů. „Dan nám věnoval osmnáct let svého života, jako ředitel sloužil na pěti školách,“ napsalo v prohlášení vedení škol. „Byl v naší komunitě nesmírně oblíbený a všem nám bude velmi chybět,“ napsalo dále vedení.
Sršeň asijská se od svých evropských příbuzných liší především barvou. Na rozdíl od žlutooranžové sršně obecné je černá se žlutýma nohama. Je také o zhruba centimetr menší. Jejich bodnutí je velmi bolestivé a ve větších počtech může být i životu nebezpečné. Jedná se o invazivní druh, který byl zaznamenám již i v Čechách.
