Brutální útok asijských sršní u sousedů: Agresivní hmyz pobodal desítky turistů na oblíbené vyhlídce!
V německém Pfälzerwaldu zaútočily agresivní sršně asijské na návštěvníky oblíbené vyhlídky Münzturm. Přes dvacet lidí utrpělo bodnutí, někteří skončili v nemocnici. Úřady zvažují dočasné uzavření části lesa, kde hasiči nalezli několik hnízd.
O víkendu došlo v oblasti Pfälzerwald k několika incidentům, při kterých asijské sršně pobodaly turisty. Bodnutí utrpělo více než dvacet lidí a několik z nich bylo kvůli prudkým alergickým reakcím převezeno do nemocnice. Jeden z postižených musel být dokonce transportován ze strmého svahu s pomocí hasičů a horské služby.
Německý server Pfalz Express uvedl, že policie společně s hasiči začala okamžitě pátrat po hnízdech invazivního druhu a několik jich objevila. Sršně si staví hnízda na stromech i v hustém porostu a agresivně brání své teritorium. Úřady proto zvažují dočasné uzavření části lesa a instalaci varovných cedulí.
Podle odborníků není tento druh sršně přirozeně agresivní, nebezpečný je však v okamžiku, kdy se někdo přiblíží k jeho hnízdu. V takové situaci mohou útoky dopadnout dramaticky. Ochránci přírody upozorňují, že likvidaci hnízd by měli provádět výhradně vyškolení specialisté, protože neodborný zásah může ohrozit jak člověka, tak celé okolí.
Asijská sršeň (Vespa velutina) pochází z jihovýchodní Asie a do Evropy byla zavlečena zhruba před dvaceti lety. Od té doby se rozšířila do Francie, Německa i Česka. V porovnání s naší sršní obecnou je menší, má tmavší zbarvení a žluté konce nohou. Největší hrozbou je pro včely, protože je aktivně loví, a tím ohrožuje ekosystémy i včelařství. Pro člověka může být nebezpečná zejména v případě alergie nebo většího počtu bodnutí – takové útoky mohou skončit i smrtí.
