Tělo penzisty našli až 12 let po smrti: Byt byl plný hmyzu a holubů!
Ve španělském městě Valencia vyšetřuje policie velmi smutný případ. V bytě v sobotu objevili hasiči tělo seniora Antonia, kterému mělo být 86 let. Až na to, že mrtvý ležel v bytě po dobu dlouhých 12 let! V bytě byla kromě mumifikovaných ostatků hotová spoušť.
Hasiči tělo objevili kvůli přívalovým dešťům a rozbitému okapu. Na balkóně o patro níž vznikla potopa, a museli proto zasáhnout hasiči. Do Antoniova bytu pronikli oknem a čekal je velmi šokující nález.
V bytě byla mužova mumifikovaná mrtvola. Mimo to byl plný hmyzu, holubů a roky hromaděné špíny. Po vyslechnutí sousedů se ukázalo, že muže naposledy viděli asi v roce 2010. Popsali ho jako velmi nevýrazného člověka. „Působil depresivně a osaměle. Když zmizel, všichni si mysleli, že se přestěhoval do domova důchodců nebo k rodině,“ řekla deníku El País jeho sousedka.
Není zatím jasné, komu případně zodpovědnost za vyklizení bytu patří. Antonio měl sice dvě děti, se svou rodinou však přerušil kontakt před 30 lety, a ani jedno z nich se tak majiteli domu neozvalo. Příčinu smrti zatím policisté nezjistili. Zatím však vyloučili cizí zavinění.
Podle majitelky budovy Aleji Pérezové je zvláštní, že muž po svém úmrtí stále platil nájem. „Hlavně proto jsme ho nenahlásili jako pohřešovaného. Platby za jeho nájemné mi stále chodily. Důchod mu nejspíš dál chodil a měl zřejmě nastavené trvalé příkazy,“ řekla.
Pérezová je také držitelkou posledního důkazu o tom, že muž je naživu. Jedná se o docházku na domovní schůzi z roku 2013, které se Antonio účastnil. Byl tedy naživu nejméně před 12 lety a 9 měsíci. „V lednu roku 2014 se už schůze nezúčastnil,“ uzavřela Pérezová.
