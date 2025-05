Daniel nedělním sekáním trávy vyprovokoval včely: Ubodaly ho k smrti!

Stephen Daniel se rozhodl udělat dobrý skutek a posekat trávník u opuštěného domu. Během toho omylem sekačkou přejel přes velký včelí úl a vyprovokoval tím jeho obyvatelstvo k zuřivému útoku. Stephen se vydal na útěk a zamířil ke svému autu. Útěk se mu však nepodařil a muž skončil na dvorku sousedky opuštěného domu.

Ta si jeho zoufalého boje všimla a okamžitě na místo zavolala policii. Stephenovi se ani navzdory urputnému úsilí nepodařilo včely do jejich příjezdu odehnat a utrpěl tak desítky štípanců. Po příjezdu policie se ho podařilo převézt do nemocnice, kde bohužel zemřel na následky srdečního selhání způsobeného neuvěřitelným počtem žihadel.

Podle expertů by však nebezpečné mohly být i mnohem menší počty žihadel. „Malá část lidí, které štípne včela, může upadnout do anafylaktického šoku. Syptomy se dostaví zhruba do patnácti minut od žihadla a zahrnují vyrážku, svědění, otok hrdla a potíže s dýcháním,“ řekl pro deník Mirror lékař z kliniky Mayo. Při více než dvanácti žihadlech se může dostavit i nevolnost a zvracení.