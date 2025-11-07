Tam ale čekalo na policisty překvapení. Muž středního věku si svůj dům uzpůsobil na pevnost. „Uvnitř byly nejrůznější barikády,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

Čtvrťák vytáhl bezvědomého dědu z vody: Šimon (9) dostal medaili Za hrdinství od prezidenta

imon (9) dostal medaili Za hrdinství od prezidenta.

To je slyšet koneckonců i policejního videa. „Dal tam desky, které vpředu i vzadu přivrtal. Tak jsme to potom vykopli,“ hlásil do vysílačky zasahující policista.

Video
Video se připravuje ...

Policisté na Hodonínsku zachránili život muži ve špatném psychickém stavu. Policie ČR

Až po jejich překonání objevili policisté z Dubňan a Hustopečí nehybné tělo, které okamžitě popadli a vynesli na dvůr, aby dali šanci záchranářům. „Ti mu poskytli první pomoc a transportovali ho do nemocnice,“ dodal mluvčí policie.

Fotogalerie
7 fotografií
Policisté na Hodonínsku zachránili muže (51), který byl ve špatném psychickém stavu.
Policisté na Hodonínsku zachránili muže (51), který byl ve špatném psychickém stavu.
Autor: Policie ČR