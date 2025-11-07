Tam ale čekalo na policisty překvapení. Muž středního věku si svůj dům uzpůsobil na pevnost. „Uvnitř byly nejrůznější barikády,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
To je slyšet koneckonců i policejního videa. „Dal tam desky, které vpředu i vzadu přivrtal. Tak jsme to potom vykopli,“ hlásil do vysílačky zasahující policista.
Policisté na Hodonínsku zachránili život muži ve špatném psychickém stavu. Policie ČR
Až po jejich překonání objevili policisté z Dubňan a Hustopečí nehybné tělo, které okamžitě popadli a vynesli na dvůr, aby dali šanci záchranářům. „Ti mu poskytli první pomoc a transportovali ho do nemocnice,“ dodal mluvčí policie.