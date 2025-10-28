Čtvrťák vytáhl bezvědomého dědu z vody: Šimon (9) dostal medaili Za hrdinství od prezidenta
Prezident České republiky Petr Pavel udělil v úterý 28. října medaili „Za hrdinství“ žákovi čtvrté třídy Základní školy v Osicích Šimonovi. Chlapec neváhal, když jeho dědeček ztratil vědomí při koupání, a dokázal ho sám vytáhnout z vody. Zachránil mu tak život. Za svůj čin si získal i uznání záchranáře Marka Dvořáka. Spolu se Šimonem ocenil prezident také otce a syna Martina a Jakuba Černé, kteří v Praze zachránili dva chlapce, pod nimiž se prolomil led.
Na konci června se Šimon se svým dědečkem vydal koupat na pískovnu Čeperka nedaleko Opatovic nad Labem. V jednu chvíli si všiml, že děda nereaguje, a okamžitě pochopil, že je zle. Bez váhání bezvládného seniora vytáhl z vody a začal volat o pomoc. Kolemjdoucí přiběhli, zavolali záchranku a podle pokynů operátora linky 155 zahájili první pomoc.
Díky Šimonově odvaze a rychlému zásahu se podařilo dědečka stabilizovat a muž se po ošetření plně zotavil. Za svůj čin hoch obdržel medaili „Za hrdinství“, nejvyšší státní ocenění udělované za záchranu lidského života. Prezident republiky ji předává lidem, kteří svým jednáním prokázali mimořádnou odvahu a odhodlání.
Chlapcova odvaha zaujala také známého leteckého záchranáře a influencera Marka Dvořáka. „Hrdinové nemusí mít masku a plášť, dost často mají tričko a kraťasy a je jim třeba devět let,“ napsal na sociálních sítích s uznáním.
V rodných Osicích i v širokém okolí si lidé jeho odvahy nesmírně váží. „To, co udělal, by často nezvládl ani dospělý člověk,“ uvedli místní obyvatelé. Zasloužené uznání malému hrdinovi i reakce samotných zdravotníků potvrzují, že i v tak mladém věku lze prokázat odvahu a zodpovědnost.
Spolu se Šimonem převzali medaili Za hrdinství také otec a syn Martin a Jakub Černí. Martin, řidič zdravotní dopravní služby Nemocnice Tábor, zasáhl letos v únoru na pražském Černém Mostě, kde se na rybníku Aloisov pod dvěma chlapci prolomil led. Spolu se synem bez váhání skočili do ledové vody a vytáhli děti na břeh. Jedno z nich museli záchranáři připojit na umělou plicní ventilaci a letecky přepravit do nemocnice, druhé bylo lehce podchlazené.
Oba muži svým činem prokázali mimořádnou odvahu, za což jim vedení Nemocnice Tábor veřejně poděkovalo.
