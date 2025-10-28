Nejhledanější zločinci Evropy: Čech umučil starožitníka! Zabil i psa

K soudu jde pašování drog za miliardy, hlavní obžalovaný je na útěku.
Autor: Jan Šimůnek, btk - 
28. října 2025
12:10

Dva kriminálníci, kteří pláchli z Česka, se ocitli na seznamu nejhledanějších evropských zločinců. Kokainový boss Vilém Kováč (50) a vrah Saidkhuseyn Naurbayev (39) jsou mezi 59 gangstery, po kterých Europol intenzivně pátrá.

Čečenec Naurbayev umučil starožitníka v Žabčicích na Brněnsku, Kováč pomáhal organizovat drogový byznys napříč Evropou. Kompletní seznam hledaných najdete zde. Za některé zločince úřady nabízí i tučnou pokutu. Například za Emila Ganja z Rumunska je vypsaná odměna v přepočtu za 120 tisíc! Údajně zavraždil svou expartnerku a poté zapálil dům. Kdo jsou hledaní Češi? Mezi hledanými je i Slovenka. 

Kokainový boss, který v Liberci šéfoval drogovému velkoskladu, je v hledáčku policie od roku 2012. Drogy za miliardy pašovala jeho parta schované mezi tuňáky, banány nebo třeba v žulových deskách. „Jako šéf skupiny organizoval rozsáhlý obchod s drogami v České republice, ale také v Libanonu, Řecku, Slovinsku, Polsku, Německu, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Lotyšsku, Litvě a Rusku,“ uvádí policie.

Při snaze jej dopadnout dokonce kriminalisté zveřejnili fotografie upravené umělou inteligencí, jak by vypadal s vousy nebo delšími vlasy. „Je ozbrojený a nebezpečný,“ dodávají detektivové z Europolu. Proces s Kováčem začal v jeho nepřítomnosti v únoru. Počátkem roku v e-mailu popřel jakoukoliv kriminální činnost. Hrozí mu až 18 let vězení.

V květnu 2015 spolu s komplicem Magomedem Moldievem Israilovem (36) umučili starožitníka Antonína P. (†74) v Žabčicích na Brněnsku. Nebohého seniora přivázali k židli, brutálně ho zmlátili a nakonec mu polámali žebra a udusili ho. Zabili i jeho psa. Za ohavný čin vyfasovali 17,5 roku vězení, což v roce 2020 posvětil vrchní soud v Olomouci. Zatímco Israilov si trest odpykává, Naurbayev je na útěku. Podle komplice by se měl ukrývat někde na Sibiři. „Do rodného Čečenska nemůže, protože žil s cizí ženou,“ vysvětloval u soudu jeho komplic.

Mezi nejhledanější zločince patří také Slovenka Eva Zámečníková. Po nevěře se v roce 2014 rozvedla se svým manželem. Aby se vyhnula finančnímu vyrovnání po rozvodu v přepočtu za 2 miliony korun, chtěla na svého manžela zosnovat úkladnou vraždu! K vraždě naštěstí nikdy nedošlo, za její objednání ovšem soud ženu odsoudil k osmi letům vězení. Od té doby je žena na útěku.

K soudu jde pašování drog za miliardy, hlavní obžalovaný je na útěku.
