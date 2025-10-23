Zvrat v případu úmrtí chlapce: Kdo zabil Fabiánka (†8)?
Policie se znovu vrátila do oblasti jižně od Güstrowa, kde se od počátku soustředilo vyšetřování vraždy malého Fabiana. V pondělí zasahovala na statku v Reimershagenu, jen několik kilometrů od domu, kde žije chlapcův otec. Podle německých médií zde bydlí i jeho bývalá partnerka, údajná nálezkyně hochova těla. Vyšetřovatelé nyní zkoumají, zda klíč k případu nespočívá právě v nejbližším rodinném okolí.
V pondělí 20. října provedla policie zásah na zemědělském statku v obci Reimershagen, přibližně 12 kilometrů od tůně u Klein-Upahlu, kde bylo nalezeno vychladlé tělíčko Fabiana. Kriminalisty na místo přivedl tip od svědka. Vyšetřovatelé oblast uzavřeli a prohledali nejen obytné prostory, ale i hospodářské budovy a okolní pozemky. Na místě zasahovali také specialisté se psy a technici s minibagrem.
Státní zastupitelství zásah potvrdilo, bližší informace ale odmítlo zveřejnit s odkazem na probíhající vyšetřování. Podle médií se statek nachází v blízkosti domu, kde žije bývalá partnerka Fabianova otce. Právě ona měla být ženou, jež 14. října chlapce u tůně našla.
Fabian zmizel 10. října a jeho matka Dorina L. nahlásila zmizení syna v ten samý den. Čtyři dny poté bylo tělo chlapce nalezeno u Klein-Upahlu. Okolí nálezu bylo částečně ohořelé. Pitva potvrdila, že smrt chlapce způsobilo násilné jednání jiné osoby. Policie případ od začátku vyšetřuje jako vraždu a nevylučuje, že pachatel mohl být z chlapcova blízkého okolí.
V podobných případech bývá pachatelem často někdo, kdo dítě znal. Statistiky ukazují, že násilí na dětech bývá ve většině případů spácháno osobami z rodiny nebo blízkého okruhu. Vyšetřovatelé se proto soustředí na Fabianovo domácí prostředí i na osoby, s nimiž se chlapec setkával před zmizením.
Matka Dorina mezitím upřesnila některé dříve mylné informace. Odmítla, že by syn odcházel z domu s jejím vědomím, jak se původně psalo. Podle jejích slov měl zůstat doma, než se vrátí z práce, a zmizel, když byla pryč. Její výpověď tak mění dosavadní verzi událostí a může být klíčová pro další vyšetřování.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.