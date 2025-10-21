Účastníci dětského tábora agentury H+H: Hrozivá svědectví a obvinění! Instruktoři zneužívali mladistvé?
Rodiče na tábor agentury H+H posílají svoje ratolesti, aby měly pěkné léto. Influencerka Teri Rusnáková (22) ale promluvila o traumatech dětí, které podle ní obtěžovali tamní pracovníci. Spustila tak lavinu stovek svědectví a tábor pozastavil činnost.
Na příští léto připravovala agentura H+H už 35. ročník vyhlášeného tábora pro děti od 6 do 16 let na Ostravsku. Vše ale může být jinak. Influencerka Teri Rusnáková se minulý čtvrtek rozhodla prolomit mlčení a zveřejnila oplzlé zprávy, které jí jako 13leté dívence měl psát tehdy 22letý pracovník tábora Filip A. „Vypisoval mi, jak by mě hrozně vyšu*al, že si to budu do konce života pamatovat,“ popisuje Rusnáková.
Sdílela i další konverzace, ve kterých se třeba píše: „Vypadáš tak sexuchtivě... ten věčně nadržený typ, zrzka... můžem to brát i jako lekce do života... všechno, co bys chtěla, bych tě dovedl k dokonalosti... kou*it, užívat si sex, polohy a různé finty... že bych tě celou noc píchal na chatce hned vedle tvých třech spolubydlících...“
Okamžitě se jí začaly ozývat desítky dívek i chlapců s podobnými zkušenostmi s nevhodným chováním tohoto, ale i dalších pracovníků na táboře, kterým se přezdívalo H-tým. „Bohužel mi psaly i dívky, že s nimi spaly. Moc dobře si pamatuji na jeden večer, kdy se jeden kluk z H-týmu poslední noc vyspal s mou 13letou kamarádkou,“ dodala Rusnáková.
Na kauzu reagovala i modelka Natálie Kočendová (25), která tábor jako mladistvá také navštěvovala. „Já své konverzace sdílet nebudu, ale vypadají velmi podobně. Pokud se to bude dál řešit, poskytnu je právníkovi. Určitě jsme nebyly jediné a určitě všechny ty dívky měly do patnácti let,“ uvedla Kočendová. Obětí se Rusnákové do dnešního dne ozvalo přes sto a agentura se rozhodla do prověření pozastavit veškeré aktivity.
Vyjádření tábora
Organizátor tábora na svých sociálních sítích reagoval v neděli dopoledne. „Zahájili jsme důkladné interní prověření všech podnětů, s osobou preventivně okamžitě ukončili spolupráci a jsme připraveni naprosto otevřeně spolupracovat se všemi příslušnými orgány,“ napsali na svých stránkách.
Teri Rusnáková ale uvedla, že se kauza netýkala pouze jednoho člověka, a tvrdí, že někteří pracovníci měli s vedením domluvené, aby je na chatkách při intimních hrátkách s mladistvými nikdo nerušil. „Všichni se tváří, že to nevěděli, ale my všichni víme, že to celou dobu víte,“ uvedla rázně Rusnáková.
Chystají se právníci
Spolek Věřím ti, který pomáhá obětem domácího a sexualizovaného násilí, slíbil všem obětem, které se mu přihlásí, právní pomoc zdarma. „Chystáme hromadné trestní oznámení,“ uvedli na svých sociálních sítích.
Na táboře agentury H+H vystoupila za 34 let řada známých tváří, na které lákali děti na svých stránkách. Na pódiu se tam vystřídali Leoš Mareš, Lucie Borhyová, Ewa Farna, Helena Vondráčková nebo třeba Miroslav Donutil.
Oběťmi i chlapci
Tábor jako dítě navštěvoval i vítěz reality show Like House Tadeáš Kuběnka (22). „Všichni rodiče by si měli uvědomit, že aktivně roky platili lidem, co zneužívali jejich děti,“ uvedl na téma tábora tento kontroverzní influencer. Jejich vedení poslal jasný vzkaz. „Co vlastně chtěl ten váš zaměstnanec, když mi bylo 14,“ dodal Kuběnka.
