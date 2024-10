„S maximální důsledností a pečlivostí prověřujeme všechny získané informace a poznatky. Posílili jsme také výkon služby v uvedené lokalitě a blízkém okolí,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Petrželková.

Policie zatím nepotvrdila, zda skutečně k události došlo. „Informovali jsme vedení školy, aby děti poučili, jak se mají v takových případech chovat. Zároveň jsme je požádali, aby nám oznámili další incidenty, o kterých se dozví,“ dodala mluvčí.

Apel i na rodiče

„Prosíme také rodiče, aby doma své děti poučili, aby nikdy do cizího auta k neznámé osobě nenastupovaly a pokud by se dozvěděli o dalším setkání dítěte s cizí osobou, která je láká k nastoupení do auta, hlaste to na Policii ČR,“ zdůraznila Petrželková.

Policisté rovněž apelují na případné svědky, pokud by měly informace, registrační značku auta či kamerové záznamy, aby informace předali přímo na obvodní oddělení PČR v Blansku, nebo kontaktovali na telefonní číslo 974 631 396 nebo na linku 158.

