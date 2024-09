Útok školačky (13) nožem na spolužáky otřásl Českem: V minulosti ale brali žáci a studenti do rukou i mačetu, šroubovák či pálku

Neobvyklý útok zažila 50letá pedagožka příbramské střední průmyslové školy. Napadl ji totiž její bývalý žák (17). Ne kvůli špatným známkám či z nenávisti. Pravě naopak – student měl být do učitelky zamilovaný, ta ale jeho city neopětovala. „Na schodech před jídelnou mě potkal, rozpřáhl se a vší silou mě praštil do krku. Po zádech jsem padala dolů a zastavila jsem se až o dveře. On se jen zašklebil a odešel. Bojím se, co bude dál. On je schopen všeho,“ vypověděla učitelka, která skončila v pracovním neschopnosti, pro Blesk.´Zamilovaný student napsal kantorce desítky milostných dopisů. Psaníčka strkal za stěrač jejího auta.

Student z Příbrami se zamiloval do učitelky. Pak ji prý srazil ze schodů! Ve škole s ním byly problémy | Blesk – Alexandr Malachovský