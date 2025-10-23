Michal (15) záhadně zmizel v New Yorku: Rodina se bojí únosu, stopy vedou do Mexika
Michal H. z Bardejova si splnil sen, když v srpnu odletěl do Spojených států. Krátce po příjezdu ale beze stopy zmizel. Rodina je zoufalá a obrací se na veřejnost i americké úřady. Pátrání se mezitím rozšířilo až do Kalifornie, nedaleko hranic s Mexikem, kde působí gangy napojené na obchod s lidmi.
Michal odletěl do New Yorku 10. srpna 2025, kde chtěl strávit několik týdnů poznáváním města, které obdivoval už od dětství. Mluvil plynně anglicky a podle rodiny se těšil na nové zážitky. Poslední kontakt s rodinou měl 19. srpna večer. Následující ráno byl jeho pokoj prázdný, telefon vypnutý a utichly i jeho účty na sociálních sítích. Od té doby nemá rodina o chlapci žádné zprávy.
„Michalovi je pouhých 15 let. Potřebuje se vrátit k rodině,“ napsali zoufalí rodiče na stránce GoFundMe, kde založili sbírku na podporu pátrání. Podle nich je Michal vysoký 180 centimetrů, štíhlé postavy, má mírně kudrnaté hnědé vlasy a nosí fixní rovnátka. Nikdy předtím nebyl tak daleko od domova a bez rodiny cestoval poprvé. „Každý den bez něj je nekonečně těžký. Nevíme, kde je, jestli je v bezpečí a jestli má co jíst. Naše srdce jsou plná strachu, ale nevzdáváme se naděje,“ uvedli rodiče.
Newyorská policie případ vyšetřuje, ale dosud se nepodařilo zjistit, co se s chlapcem stalo. Poslední potvrzená stopa vede na Staten Island. Tam měl teenager pobývat krátce před zmizením.
Rodina se nevzdává a pokračuje ve vlastním pátrání. Před několika týdny se objevila zpráva, že by se Michal mohl nacházet v Kalifornii, konkrétně v oblasti Santa Ana poblíž hranic s Mexikem. Jde o místo, kde operují gangy napojené na obchod s lidmi i s orgány, což vyvolalo mezi blízkými velké obavy. Santa Ana leží jen zhruba 170 kilometrů od hranice, kam vede rušná dálnice. Pokud by se chlapec dostal až tam, mohl z USA zmizet během několika hodin.
Přestože od zmizení uplynuly už více než dva měsíce, Michalova rodina stále věří, že se jejich syn najde živý. Rodina nyní sbírá finanční prostředky na právní pomoc, cestování, spolupráci s pátracími organizacemi i komunikaci s americkými úřady. Každý den bez odpovědi je pro ně utrpením.
Zoufalí rodiče pustili 15 letého kluka samotného do New Yorku??? Tak to fakt nechápu...