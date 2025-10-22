Vojáci při cvičení objevili auto na dně Lipna: Uvnitř byly lidské ostatky
Policisté ve středu odpoledne vyprostili z lipenské přehrady auto, v němž byly lidské ostatky. Šlo o vozidlo rakouského majitele, které se hledalo deset let. Auto objevili při cvičení u přehrady vojáci. Sdělila to mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.
Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu nedaleko přívozu u Dolní Vltavice poblíž Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku. „Nález byl nahlášen před půl jedenáctou dopoledne. Vojáci měli potápěčský výcvik a při tom ho objevili. I když je nízká hladina, bylo v hloubce dva metry. Uvnitř byly lidské ostatky, ty budou podrobeny odbornému zkoumání,“ řekla Schwarzová.
„Další fakta k případu vyšetřujeme. Zatím jen víme, že se jednalo o auto s rakouskou registrační značkou, po němž se pátralo deset let,“ řekla mluvčí. Vše nasvědčuje tomu, že nález má spojitost se záhadným zmizením dvou mladých Rakušanů, po kterých pátrá policie od září roku 2015.
Rakouská strana dokonce nabízela čtvrt miliónu korun za informace, které by jí pomohly objasnit jeden z kriminalistických pomníčků. Poslední stopy vedly právě do českého pohraničí, kam oba muži vyrazili v noci z 11. na 12. září 2025 ve stříbrném citroënu. Pak se po nich slehla zem.
