V přehradě na Jablonecku našli mrtvolu seniora: Případ řeší policie

Nádrž Mšeno
Nádrž Mšeno  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
2. září 2025
16:53

Policie prověřuje úmrtí seniora, který byl v úterý nalezen ve vodě u hráze v přehradě v Jablonci nad Nisou. Příčinu smrti určí nařízená soudní pitva. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.

Oznámení o pravděpodobně utonulé osobě přijali policisté na lince 158 v úterý krátce před 8:30. „Prvotním ohledáním těla nebyly zjištěny známky toho, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva,“ dodala Sochorová. Okolnosti úmrtí muže prošetřují jablonečtí kriminalisté.

Nádrž Mšeno

Témata:
smrtpřehradautonutíutopeníseniorpolicieJablonec nad Nisoupitva
