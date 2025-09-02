V přehradě na Jablonecku našli mrtvolu seniora: Případ řeší policie
Policie prověřuje úmrtí seniora, který byl v úterý nalezen ve vodě u hráze v přehradě v Jablonci nad Nisou. Příčinu smrti určí nařízená soudní pitva. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.
Oznámení o pravděpodobně utonulé osobě přijali policisté na lince 158 v úterý krátce před 8:30. „Prvotním ohledáním těla nebyly zjištěny známky toho, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva,“ dodala Sochorová. Okolnosti úmrtí muže prošetřují jablonečtí kriminalisté.
