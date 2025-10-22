Chlapec (13) vzal dědovi auto a havaroval: Při nehodě zemřel jeho kamarád (†15)

Třináctiletý mladík havaroval v dědečkově autě, zemřel jeho patnáctiletý kamarád na sedadle spolujezdce
Třináctiletý mladík havaroval v dědečkově autě, zemřel jeho patnáctiletý kamarád na sedadle spolujezdce
Mladík nezvládl řízení a dostal smyk
Auto narazilo do betonového sloupu, spolujezdec zemřel na místě
Ilustrační foto
Autor: kjm - 
22. října 2025
20:33

Ve slovenské obci Margecany došlo v úterý k ohromné tragédii. O život přišel teprve patnáctiletý mladík! Na vině je jeho o dva roky mladší kamarád, který dědečkovi vzal auto a vydal se na projížďku. Jízdu však nezvládl a i se spolujezdcem narazil do betonového sloupu vysokého napětí. Chlapec zemřel na místě.

Třináctiletý mladík z Margecan v Košickém kraji se rozhodl, že si úterní odpoledne udělá zajímavější. Ukradl proto svému dědečkovi klíčky od auta a vydal se na projížďku. Přidal se k němu ještě o dva roky starší kamarád.

Spanilá jízda dvou nezletilých chlapců však bohužel skončila tragicky. Třináctiletý řidič nezvládl řízení a nedaleko vodní nádrže Ružín dostal smyk. Auto v rychlosti narazilo do betonového sloupu vysokého napětí u silnice. Tvrdá kolize ho vymrštila zpět na vozovku.

Mladý spolujezdec na místě zemřel. „Osobu, která vozidlo řídila, posádka rychlé záchranné služby převezla do nemocnice. Podle předběžné lékařské zprávy řidič utrpěl zranění s předpokládanou délkou léčby do 14 dní,“ popsala pro Plus JEDEN DEŇ policejní mluvčí Lenka Ivanová. Dechová zkouška u mladíka vyšla negativně.

Video  Srážka vlaků na východě Slovenska  - ÚAMK
Video se připravuje ...

Třináctiletý mladík havaroval v dědečkově autě, zemřel jeho patnáctiletý kamarád na sedadle spolujezdce
Třináctiletý mladík havaroval v dědečkově autě, zemřel jeho patnáctiletý kamarád na sedadle spolujezdce
Mladík nezvládl řízení a dostal smyk
Auto narazilo do betonového sloupu, spolujezdec zemřel na místě
Ilustrační foto

Témata:
nehodasmrtsmrtelná nehodasmrt dítěteSlovenskosloupvysoké napětíKošický krajRužínMargecany
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud