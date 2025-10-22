Chlapec (13) vzal dědovi auto a havaroval: Při nehodě zemřel jeho kamarád (†15)
Ve slovenské obci Margecany došlo v úterý k ohromné tragédii. O život přišel teprve patnáctiletý mladík! Na vině je jeho o dva roky mladší kamarád, který dědečkovi vzal auto a vydal se na projížďku. Jízdu však nezvládl a i se spolujezdcem narazil do betonového sloupu vysokého napětí. Chlapec zemřel na místě.
Třináctiletý mladík z Margecan v Košickém kraji se rozhodl, že si úterní odpoledne udělá zajímavější. Ukradl proto svému dědečkovi klíčky od auta a vydal se na projížďku. Přidal se k němu ještě o dva roky starší kamarád.
Spanilá jízda dvou nezletilých chlapců však bohužel skončila tragicky. Třináctiletý řidič nezvládl řízení a nedaleko vodní nádrže Ružín dostal smyk. Auto v rychlosti narazilo do betonového sloupu vysokého napětí u silnice. Tvrdá kolize ho vymrštila zpět na vozovku.
Mladý spolujezdec na místě zemřel. „Osobu, která vozidlo řídila, posádka rychlé záchranné služby převezla do nemocnice. Podle předběžné lékařské zprávy řidič utrpěl zranění s předpokládanou délkou léčby do 14 dní,“ popsala pro Plus JEDEN DEŇ policejní mluvčí Lenka Ivanová. Dechová zkouška u mladíka vyšla negativně.
