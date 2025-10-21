Hledáme děti, které mají po dopravní nehodě trvalé následky na zdraví nebo při ní přišly o rodiče
Na českých silnicích přišlo letos o život již na 300 lidí a přes tisíc bylo těžce zraněno. Takovéto fatální nehody často ovlivní děti. Ty si s sebou buď nesou vážné následky na zdraví, případně přijdou o jednoho nebo oba rodiče. Proto byla před téměř třiceti lety založena Dětská dopravní nadace (DDN), která těmto dětem pomáhá.
Za dobu své existence vyplatila přes 900 žádostí a rozdala na podporách pro děti 16,5 milionů korun. Nadace by v letošním roce ráda podpořila ještě více dětí. Znáte někoho, kdo potřebuje pomoc?
Podle oficiálních statistik šetřila Policie ČR za prvních osm měsíců letošního roku 55 061 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 269 osob usmrceno a 1 073 těžce zraněno. „Přestože počet obětí dopravních nehod poslední roky klesá, stále nejde o nezanedbatelná čísla. Nejhorší je, že na fatální důsledky nehod často doplácejí ti nejmenší – děti, které v důsledku dopravní nehody utrpí vážná zranění, vyžadující dlouhodobou léčbu, nebo při nehodě přijdou o rodiče. V obou případech potřebují tyto děti pomoc, a to nejen psychickou, ale také finanční. Setkávám se ale s tím, že rodiny často nevědí, na koho se můžou obrátit,“ popisuje Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, a již třináct let také předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace. „Chtěla bych touto cestou vyzvat všechny, kteří znají dítě či dospívajícího, který přišel o jednoho nebo oba rodiče při nehodě nebo potřebuje rehabilitační péči, aby je o možnosti podpory od Dětské dopravní nadace informovali. Rádi pomůžeme!“ vyzývá Karolína Topolová.
Dětská dopravní nadace finančně pomáhá dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách a také těm, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Za téměř třicet let pomohla dětem částkou 16,5 milionů korun. Podpořila například chlapce, který přišel o oba rodiče při nehodě v osmi letech a vyrůstal u tety a strýce. Díky celkové podpoře 380 000 korun mohl vystudovat lékařskou fakultu a stát se lékařem. Nadace pomohla také dívce, která o rodiče přišla v šesti letech. Díky podpoře vystudovala vysokou školu a nyní pracuje v sociálních službách. V současnosti pak tak mimo jiné nadace podporuje například dvě děti na vozíku, kterým přispívá na úhradu doplňkové léčby - speciální fyzioterapie, která je ze zdravotního pojištění hrazena pouze částečně a která jim pomáhá zlepšit jejich zdravotní stav.
Výše ročního příspěvku činí 35 000 Kč pro vysokoškoláky sirotky, 17 500 Kč pro vysokoškoláky polosirotky, 25 000 Kč pro ostatní sirotky od mateřských škol až po vyšší odborné školy a 12 500 Kč pro polosirotky ve stejných vzdělávacích zařízeních. Děti mohou také využít možnosti studovat bezplatně na soukromé vysoké škole CEVRO Institut nebo získat přednostně zaměstnání u největšího prodejce ojetých aut AAA AUTO.
Znáte dítě, které potřebuje pomoc Dětské dopravní nadace? Napište nám na sekretariat@detskadopravninadace.cz, nebo nás kontaktujte přes webové stránky www.detskadopravninadace.cz či www.facebook.com/detskadopravninadace.
