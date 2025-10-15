Rekordní prodeje i úspěšná segmentace zákazníků přinášejí AURESu další růst
Skupina AURES Holdings, provozovatel největších tuzemských prodejních sítí ojetých vozů AAA AUTO a Mototechna, dosáhla za tři čtvrtletí roku 2025 historicky nejlepších výsledků. Celkem dosud prodala 86 226 vozů, což je o 300 aut více než za celý poslední předcovidový rok 2019.
Letošní třetí čtvrtletí bylo zároveň nejsilnějším třetím kvartálem v historii společnosti – poprvé překonala hranici 30 000 prodaných vozů. Za úspěchem vidí společnost kromě pokračující expanze a digitalizace také rozvoj segmentace nabídky vozů i skupin zákazníků.
„Tento rok potvrzuje, že naše strategie rozvoje a segmentace zákazníků funguje napříč všemi trhy. Rosteme v České republice, na Slovensku i v Polsku, a zároveň si držíme vysokou úroveň zákaznické spokojenosti,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings.
Skupina působí v současnosti ve více než 70 lokalitách ve čtyřech zemích, včetně tří call center a pěti importně-exportních center. Nabízí přes 19 000 vozů a denně prodá přes 340 automobilů.
Rekordní růst a rozšiřování sítě
Největší meziroční růst prodejů zaznamenala skupina v České republice, ale výrazně rostla i v Polsku a na Slovensku. Do konce roku 2025 plánuje překonat loňský rekord 109 000 prodaných vozů.
V Česku se síť letos rozrostla nebo ještě rozroste o několik klíčových poboček: novou Mototechnu pro prodej exkluzivních a luxusních aut, Centrum užitkových vozů v Klecanech (největší dodávkové centrum v zemi s 600 vozy) či nové autocentrum v Českých Budějovicích. Společnost rovněž rozšiřuje kapacitu stávajících poboček v Liberci a v Teplicích.
Zajímavou novinkou jsou expresní pobočky AAA AUTO v menších městech, které umožňují rychlejší a pohodlnější nákup vozu. Tento koncept již úspěšně funguje v Karviné, ve Valašském Meziříčí, v Šumperku a v Trutnově, přičemž další otevření se chystají v Brně a v Třebíči.
Zákazníci důvěřují značce více než kdy dříve
Podle Karolíny Topolové je klíčem k úspěchu nejen síť a technologie, ale i rostoucí důvěra zákazníků:
„Jsme jediní na sekundárním trhu, kdo pravidelně měří ukazatel Net Promoter Score (NPS). Díky spolupráci se společnostmi Cebia v tuzemsku a CarVertical v Polsku a na Slovensku získávají naši zákazníci k nabízeným vozům zdarma nezávislé prověření jejich historie. To výrazně zvyšuje jejich jistotu při nákupu a pozitivně se odráží i v hodnocení na Googlu.“
AURES Holdings zároveň investuje do ekologických a společensky odpovědných projektů – například do výstavby fotovoltaických elektráren, ekologických myček či dlouhodobé podpory Dětské dopravní nadace a dalších charitativních iniciativ.
Zájem zákazníků potvrzuje i nový zápis do České knihy rekordů agentury Dobrý den. Síť AAA AUTO a Mototechna v loňském roce podle agentury prodala historicky nejvíce vozů ze všech prodejců na tuzemském trhu, a to 59 664 aut. Příslušný certifikát byl zástupci agentury předán společnosti na tiskové konferenci.
