AAA AUTO začíná prodávat čínské značky, které dosud na trhu chyběly
Společnost AURES Holdings, provozovatel největších středoevropských sítí autocenter ojetých vozů AAA AUTO a Mototechna, začíná exkluzivně nabízet vozy značky Bestune, přiváží na český trh automobily globálního superhráče Geely a další značky Jetta a Rising. Kromě toho už delší dobu nabízí stroje značek Dongfeng a Forthing, SWM, Omoda a Jaecco.
„Začínáme prodávat značky, které v České republice dosud nepůsobily. Zájemci se tak mohou dostat k netradičním, zajímavým a jinak nedostupným vozům,“ říká ředitel pro inovace AURES Holdings Eldar Vagabov a přidává několik čísel: „Za tři čtvrtletí letošního roku jsme prodali 451 vozů čínských značek, více než dvojnásobek toho, co loni za celý rok. Za čínské přitom považujeme vozy od čínských značek, tedy nikoliv například Teslu Model 3, BMW iX3, Volvo S90 nebo Hondu CR-V, které se v Číně pro evropský trh vyrábějí. Hlavním tahounem prodejů jsou zatím vozy MG, ale další značky rychle přibývají,“ shrnuje Vagabov.
Čínské značky jsou v Evropě už několik let na vzestupu – a v posledním roce dorazil tento trend i do České republiky. Po ojedinělých pokusech v minulých dvou dekádách (např. Brilliance, Qoros, Dongfeng, JAC) sem v létě roku 2022 s velkou slávou „vtrhla“ značka MG z koncernu SAIC a Čechy hodně zaujala cenou aut, kvalitou jejich zpracování i velkorysými zárukami. Proto v současné době vládne primárnímu i sekundárnímu trhu – letos od ledna do srpna prodala MG v ČR celkem 3 351 nových vozů, což jí zajistilo 12. místo v pořadí značek. V síti AURES Holdings se za stejné období prodalo 346 MG, meziročně přesně dvojnásobek.
Podíl MG na prodejích čínských značek je dominantních 74 procent, to se ale může rychle změnit. Konkurentů rychle přibývá. „Loni bylo na českém trhu registrováno 4416 vozů 12 čínských značek, což stačilo na 1,9procentní podíl na trhu. Za letošních osm měsíců do srpna 2025 už byl tento počet překonán 4513 kusy, podíl na trhu vzrostl téměř o polovinu na 2,8 %. A značek stále přibývá – nyní se přidávají čtyři další, nabízené v síti AURES Holdings: Geely, Bestune, Jetta a Rising,“ říká Eldar Vagabov.
V nabídce je celá plejáda motorizací. Některé modely jsou plně elektrické – bateriové elektromobily, některé plug-in hybridní, hybridní, ale některé mají i čistě spalovací motory (ICE) – klasická technologie je pro mnohé zákazníky stále zajímavá. Jsou výhradně benzinové, všechny plní emisní normu Euro 6, takže jsou plně v souladu se současnou legislativou.
Nově nabízené značky
Bestune je značka, vlastněná společností FAW Group, která působí na trhu od roku 2006. Modely:
Bestune Pony – Miniaturní třídveřový hatchback pro čtyři pasažéry. Motor 20 kW, baterie LiFePo 13,9 kWh, spotřeba 9,2 kWh/100 km, dojezd 170 km. Výbava: 7“ full LED přístrojový štít, 10,1“ displej infotainmentu, autorádio, centrální zamykání, elektrická okna, klimatizace, palubní počítač, posilovač řízení, ISOFIX, parkovací kamera, zadní parkovací senzory, Bluetooth připojení, ABS, airbag, kontrola tlaku pneumatik, kabel pro domácí nabíjení 230 V, redukce na dobíjecí kabel, USB připojení. Rozměry: 3000x1510x1630 mm, rozvor 1953 mm, zavazadelník 82 l, kola 145/70 R12. Cena: 320 000 Kč Bestune M9 – Sedmimístný minivan, motor 2.0 T 185 kW/5 550 ot./min., 380 Nm/1800-4000 ot./min. + mild hybridní systém, automat 8 stupňů. Výbava Supreme Edition – 7“ LCD přístrojový panel, adaptivní tempomat, automatická klimatizace, infotainment 12,3“, Bluetooth připojení, virtuální kokpit, bezklíčové startování a odemykání, centrální zamykání, el. ovládaná okna a zrcátka, elektrická parkovací brzda, el. ovládané, vyhřívané a odvětrávané kožené masážní sedačky, vyhřívané zadní sedačky, kožený multifunkční volant, palubní počítač, tónovaná skla, ISOFIX, automatické denní LED svícení, LED přední světlomety, zadní světla LED, originální hliníkové disky, podélné střešní nosiče, parkovací kamera, zadní parkovací senzory, ABS, ASR, ESP, airbagy, asistent rozjezdu do kopce, panoramatická střecha, elektrické víko kufru, bezdrátové nabíjení telefonu, automatické zastavení před překážkou, systém pro hlídání vybočení z jízdního pruhu, volba jízdních režimů, 360° parkovací kamera. Rozměry: 5280x2005x1945 mm, rozvor 3200 mm, zavazadelník 620-1765 litrů, nádrž 69 l. Cena: 860 000 Kč. Nejlevnější auto této velikosti na českém trhu.
Bestune T90 – Středně velké pětimístné SUV. Benzinový motor 1.5 Turbo, maximální výkon 124 kW, převodovka 7st. automat. Výbava Dragon Glory Edition – 8“ LCD přístrojový štít, adaptivní tempomat, automatická klimatizace, infotainment 12,6“, Bluetooth připojení, virtuální kokpit, bezklíčové startování a odemykání, centrální zamykání, el. ovládaná okna a zrcátka, elektrická parkovací brzda, el. ovládané a vyhřívané kožené sedačky, kožený multifunkční volant, palubní počítač, tónovaná skla, ISOFIX, automatické denní LED svícení, LED přední světlomety, zadní světla LED, originální hliníkové disky, podélné střešní nosiče, parkovací kamera, zadní parkovací senzory, ABS, ASR, ESP, airbagy, asistent rozjezdu do kopce, panoramatická střecha, elektrické víko kufru, bezdrátové nabíjení telefonu, automatické zastavení před překážkou, systém pro hlídání vybočení z jízdního pruhu, volba jízdních režimů, 360° parkovací kamera. Rozměry: 4718x1880x1710, rozvor 2772 mm, zavazadelník 560-1345 l, pneumatiky 225/60 R18. Cena: 750 000 Kč Bestune NAT (NAT – Next Automatic Taxi). Kompaktní elektromobil, nominální kapacita baterie 55 kWh (CATL), výkon motoru 120 kW, automatická převodovka, pohon předních kol. Nabíjení až 6.6 kW AC/až 100 kW DC, spotřeba el. energie podle výrobce 12,8 kWh/100 km, architektura akumulátoru 400 V, chemie akumulátoru LFP, dojezd 425 km. Výbava PRO Enjoyable Travel – tempomat, automatická klimatizace, infotainment 10“, Bluetooth připojení, virtuální kokpit, bezklíčové startování, centrální zamykání, el. ovládaná okna a zrcátka, elektrická parkovací brzda, kožené odvětrávané sedačky, kožený multifunkční volant, palubní počítač, tónovaná skla, ISOFIX, denní LED svícení, LED přední světlomety, zadní světla LED, originální hliníkové disky, podélné střešní nosiče, parkovací kamera, zadní parkovací senzory, ABS, ASR, ESP, airbagy, asistent rozjezdu do kopce, volba jízdních režimů, redukce na dobíjecí kabel. Rozměry: 4450x1840x1680, rozvor 2850 mm, zavazadelník 454-740 l, pneu 215/55 R17. Cena: 590 000 Kč Jetta je společný podnik Volkswagenu s nejstarším čínským výrobcem automobilů FAW. Model VS7 sdílí technický základ s Volkswagenem Tiguan Allspace a Škodou Kodiaq první generace; model VS5 pak se Seatem Ateca a Škodou Karoq. Oba nabízejí osvědčenou koncernovou techniku za velmi atraktivní ceny. Modely:
Jetta VS5 – Kompaktní SUV s motorem 1.4 TSI 110 kW, 5st. převodovka. Výbava: klimatizace, el. stahování oken, el. zrcátka, tempomat, litá kola, automatické denní svícení, full LED světlomety, elektronická parkovací brzda, start-stop systém, palubní počítač, centrální zamykání, infotainment, multifunkční volant USB, Bluetooth, tónovaná okna, hill hold asistent, ESP, ABS, ASR, TPC systém, zadní parkovací senzory. Cena: 569 999 Kč
Jetta VS7 – Středně velké SUV s motorem 1.4 TSI, max. výkon 110 kW, 7st. automat DSG. Výbava Flagship Edition – adaptivní tempomat, automatická klimatizace, infotainment, Bluetooth připojení, virtuální kokpit, bezklíčové odemykání a startování, centrální zamykání, elektrické ovládání oken a zrcátek, elektrická parkovací brzda, el. posuv sedaček, kožené sedačky, kožený multifunkční volant, palubní počítač, panoramatická střecha, posilovač řízení, start-stop system, tónovaná skla, ukotvení pro dětské sedačky, vyhřívané sedačky, exteriér, automatické denní svícení, LED přední i zadní světlomety, LED světla pro denní svícení, originální hliníkové disky, podélné střešní nosiče, přední a zadní parkovací senzory, parkovací kamera, dešťový senzor, loketní opěrka, USB-C zásuvka, USB připojení (audio), ABS, airbagy, asistent rozjezdu do kopce, ASR, automatické zastavení před překážkou, ESP, kontrola tlaku v pneu. Cena: 759 999 Kč Geely – jedna z největších světových automobilek, která vlastní například značky Volvo a Polestar. Mnohé modely také volva připomínají, sdílejí i techniku. Modely:
Geely Monjaro – Velké hybridní pětimístné SUV (délka 4,8 m), motor 1.5 Turbo 120 kW + elektromotor 100 kW, celkový výkon 180 kW. Převodovka 3stupňová DHT (vlastní konstrukce pro hybridní vozidla), baterie 1,64 kWh. Cena: výbava TOP 969 999 Kč, základ 859 999
Geely Galaxy L7 EM-i – Plug-in hybridní SUV, kombinující 1,5litrový motor s elektromotorem + baterií a s automatickou převodovkou E-DHT. Prostorný interiér zaujme trojicí displejů (přístrojový panel, centrální dotykový displej a zábavní displej pro spolujezdce), operačním systémem Flyme Auto s čipem Snapdragon 8155 a volitelným head-up displejem. Motor: 1,5L atmosférický (82 kW/136 Nm) + elektromotor (160 kW/262 Nm), baterie LiFePO4 má kapacitu 18,4 kWh, umožňující dojezd až 115 km na čistě elektrický pohon (CLTC). Rozměry: Délka 4710 mm, šířka 1905 mm, výška 1685 mm, rozvor 2785 mm. Cena: 849 999 Kč. Geely Haouye PRO – Kompaktní SUV s přeplňovaným motorem 1.5 T o výkonu 135 kW a 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou. V kabině zaujme hlavně obří displej s vysokým rozlišením. Rozměry: 4518x1834x1715 mm, rozvor: 2666 mm. Cena: 599 999 Kč
Další nabízené modely
BYD Seagull (Dolphin Surf) – Subkompaktní čtyřmístný elektromobil, výkon motoru 65 kW, převodovka 1stupňová, kapacita baterie 30 kWh, palubní nabíječka 11 kW, max. rychlonabíjení 65 kW. Rozměry 3990x1720x1590 mm, rozvor 2 500 mm, zavazadlový prostor 316 l. Cena: 549 999 Kč
BYD ATTO 2 – Kompaktní elektrické SUV se špičkovou komfortní a bezpečnostní výbavou. Výkon motoru 130 kW, kapacita baterie 45 kWh (Blade LFP), dojezd 312 km, průměrná spotřeba 16 kWh/100 km, max. nabíjení 65 kW, zavazadelník 400 l. Cena: 769 999 Kč
Rising Auto F7 – Elektrický pětimetrový liftback vyšší střední třídy od koncernu SAIC. Výkon motoru 250 kW, kombinovaný dojezd 490 km se 77 kWh baterií typu NMC. AC nabíjení 6,6 kW, DC 140 kW. Zaujme skvělým komfortem a špičkovou výbavou, konkurující prémiovým evropským značkám (např. 360st. kamera s 3D zobrazením, adaptivní tempomat, panoramatická střecha, vyhřívaná, ventilovaná a masážní sedadla, funkce V2L, 3x displej (u spolujezdce s aplikacemi sledovatelnými i za jízdy). Cena: 1 400 000 Kč Denza N9 – Superluxusní limuzína od koncernu BYD, dlouhá 5,3 metru. Plug-in hybrid s baterií LFP o kapacitě 47 kWh, který čistě na elektřinu ujede 166 km, celkově přes 1 100 kilometrů. Elektřině sekunduje přeplňovaný zážehový dvoulitrový čtyřválec o výkonu 152 kW, kombinovaný s trojicí elektromotorů o celkovém výkonu 680 kW. Zrychlení z 0 na 100 km za 3,9 s, maximální rychlost 230 km/h. Kabina překypuje luxusem – sedadla v první i ve druhé řadě mají vyhřívání, odvětrávání i masážní funkce. Čalounění je z pravé kůže Nappa. Vpředu lze najednou bezdrátově nabíjet dva mobily, každé ze sedadel má pak vlastní „kapsovou“ nabíječku mobilů. Palubní deska má tři monitory – před řidičem je 13,2“ LCD přístrojový panel, uprostřed velká 17,3“ dotyková obrazovka a před spolujezdcem další 13,2“ LCD přístrojový panel pro sledování filmů. Před řidičem je head-up displej. Denza N9 má 12 ultrazvukových radarů, 14 kamer a lidar.
Podvozek ohromí inteligentním vzduchovým odpružením, které dokáže aktivně potlačovat náklony karoserie, umožňuje také nastavení světlé výšky v rozsahu 110 až 190 mm, senzory v reálném čase monitorují povrch vozovky a automaticky upravují tuhost odpružení. Nezávislé řízení zadních kol v úhlu až 20 ° zásluhou vlastního elektromotoru pro každé kolo umožňuje manévrovací schopnosti odpovídající mnohem menšímu autu. Denza N9 umí třeba i „krabí chůzi“, kdy se všechna čtyři kola pohybují ve stejném úhlu, což usnadňuje manévrování ve stísněných prostorech. Cena: 2 300 000 korun
