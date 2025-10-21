Expresní pobočka AAA AUTO: Rychlá cesta k novému vozu blízko domova

Expresní pobočka AAA AUTO: Rychlá cesta k novému vozu blízko domova
21. října 2025
09:15
Největší středoevropský obchodník s ojetými a zánovními vozy AAA AUTO rozšiřuje svoji prodejní síť a buduje v menších městech expresní pobočky, které zákazníkům přinášejí pohodlnější a rychlejší způsob nákupu i prodeje ojetého vozu.

V České republice v posledních několika měsících otevřel již pět takovýchto míst – v Trutnově, Valašském Meziříčí, Karviné, Šumperku a Praze-Zličíně. Kromě těchto menších expresních poboček má AAA AUTO dalších 23 tradičních velkých autocenter s tisíci vozů po celé republice, v každém krajském městě a v některých krajích i ve více lokalitách.

Expresní pobočky AAA AUTO reagují na měnící se nákupní chování zákazníků. „Lidé si dnes více váží svého času a nejsou ochotni za nákupy cestovat daleko. Proto jsme se rozhodli přiblížit jim naše služby přímo do menších měst,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO. Pobočky vznikají podobně jako moderní retail parky – kompaktní, efektivní a snadno dostupné, často v blízkosti nákupních center, kde to mají zákazníci blízko třeba při cestě na nákup.

Na každé expresní pobočce si zákazníci mohou vybírat z celé nabídky více než 19 000 prověřených vozů. S výběrem jim pomáhá tým školených odborníků, kteří dokážou doporučit ideální vůz podle individuálních potřeb. Vybraný automobil je navíc doručen na pobočku do druhého dne, což výrazně zkracuje čas potřebný k nákupu. V případě zájmu o výměnu vozu mohou zákazníci získat bonus až 50 000 korun, a pokud přicházejí s vlastním vozem na výkup, jeho ocenění probíhá férově, transparentně a během několika minut.

Skupina AURES Holdings, která AAA AUTO provozuje, je největším nezávislým prodejcem ojetých vozů ve střední Evropě. Svojí pozici největšího obchodníka s ojetými a zánovními vozy u nás si drží již přes třicet let. Působí v pěti zemích a provozuje přes 60 autocenter a postupně přibývají i malé expresní pobočky. V roce 2024 prodala rekordních 109 000 vozů, což představuje meziroční nárůst o více než 10 % – a letos v prodejích míří k dalším rekordům.

Expresní pobočky představují ideální řešení pro všechny, kteří hledají rychlý, pohodlný a profesionální způsob, jak koupit nebo prodat vůz bez nutnosti cestovat do většího města, a přitom pořídit auto od renomovaného obchodníka s tradicí. Navíc na každé expresní pobočce mohou zákazníci vybírat ze všech vozů v nabídce z celé republiky.

