„Lékaři mu dávali týdny života,“ prozradila Honzíkova maminka Renáta Urbanská serveru novinky.cz. Když 28. září vzala nemocného syna na procházku, slyšela burácení motoru a spontánně udělala gesto k projíždějícímu motorkáři.
„Zkusila jsem to, vůbec by mě nenapadlo, že to udělá,“ říká. Muž nejen zatúroval, ale o chvíli později se vrátil zpátky, pozdravil kluka, plácl si s ním pěstí a znovu přidal plyn. „Honzík byl spokojený, i když neměl sílu, tak se tehdy úžasně usmál a mě to moc zahřálo. Bylo to hezké,“ svěřuje se dojatě maminka.
Poslední úsměv
Jenže pak už dodává slova, z nichž mrazí: „Byl to jeho poslední nejkrásnější úsměv od srdce. Potom se už tak neusmál.“ O šest dní později, 4. října, Honzík zemřel.
Motorkářovo bezprostřední milé gesto pro nemocného Honzíka. FB
Renáta chtěla neznámému motorkáři poděkovat, a tak zveřejnila fotku z vycházky. „Napsala jsem na Facebook, že bych mu ráda poděkovala. Sdílely to stovky lidí a on se nakonec ozval,“ popisuje žena, která o motorkáři mluví jako o úžasném muži s velkým srdcem. „Honzík pár dní poté odešel na lepší svět. Hlavní je, že byl s námi doma a prožil pěkné chvíle,“ dopsala na sociální síť maminka.
Chtěl udělat radost
Video z helmy zveřejnil motorkář Petr z Karvinska na Facebooku. „Rádo se stalo. Pro mě pět minut času, pro Honzíka zážitek,“ připsal komentář.
„Já jen chtěl udělat radost malému klukovi, na kterém šlo už na první pohled z dálky vidět, že neměl v životě štěstí,“ svěřil Petr, který rodinu neznal. „Vracel jsem se z projížďky a při průjezdu Rychvaldem na mě jedna z žen ukazovala rukou, ať jim zatúruju. Tak jsem párkrát zatáhl za plyn a pokračoval,“ popsal.
Petr nejprve pouze projel. Jenže po pár metrech se vrátil. „Já si dodnes pamatuji na den, kdy mě jako dítě poprvé vezl někdo na motorce, a mám z toho památku na celý život. Tak jsem si říkal, že si bude taky třeba pamatovat celý život, jak za ním přijel motorkář dát si s ním placku a trochu mu zatúroval. Netušil jsem, že spojení na celý život je v jeho případě jen otázka několika dnů,“ uzavírá skromně muž, který neplánovaným gestem roztavil srdce celého národa.