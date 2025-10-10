Denisa byla oblíbená učitelka, plná energie a úsměvů. Milovala sport i život. Když se její tvář objevila v červenci v databázi pohřešovaných, zapojilo se do hledání celé město. Po třech dnech se našla v těžko přístupném terénu bez známek života. Svět její rodiny se zhroutil.
„Nedávno si s partnerem koupili dům na třímilionovou hypotéku. Tu teď Zdeněk splácí sám. Bohužel, musí mít kvůli dětem zkrácený úvazek,“ uvedla její kamarádka Renáta Pindurová.
Zlomily ji tragédie
Denisa měla vztah, jaký si každá žena přeje. „Zdeněk je skvělý táta i partner. Pomáhal, staral se, držel rodinu pohromadě. Jenže Denisu postupně srazily dvě rány. Smrt maminky, která jí zemřela v náručí, a těžká nemoc malé Nely, kdy šlo holčičce o život,“ uvedla kamarádka.
Po těchto událostech se i silná žena začala hroutit. „Říkala mi, že si připadá jako placka, že nemá sílu starat se o rodinu,“ popsala Renáta poslední dny před tím, než Denisa ve dvě ráno odešla z domu, rozhodnutá, že už se nevrátí.
Pomoc Zdeňkovi a dětem
Osud rodiny má nyní na bedrech táta Zdeněk. Právě pro něj Renata založila sbírku na platformě donio.cz
„Sbírka Zdeňkovi pomůže zvládnout splátky domu, výdaje na jídlo, školku i kroužky. Aby děti mohly aspoň na chvíli zase být jen dětmi,“ uvedla Pindurová.
Žena s talentem a snem
Denisa byla kreativní a tvořivá. Šila nádherné boty z pravé kůže, za které získávala ocenění. Chtěla si ve Štramberku otevřít vlastní obchod. „Tvrdila, že její děti budou chodit jen v těch nejlepších botách,“ vzpomínala kamarádka a dodala: „Denisa byla silná osobnost, ale během čtyř měsíců ji zlomil sled neštěstí.“
„Není ostudou říct si o pomoc. Když někdo mluví o tom, že je na dně, že nemá sílu, nesmíme to brát na lehkou váhu. Návštěva psychologa ani léky nejsou selháním či ostudou,“ podotkla psycholožka Anna Matějíčková.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
