Serina se u protinožců objevila ve stejné době jako její budoucí životní partner Jakub. „Přijeli jsme tam studovat angličtinu. Potkávali jsme se pravidelně ve školní jídelně u oběda a zlepšovali jsme si jazyk tak intenzivně, až jsme se sblížili,“ říká Jakub.
Svatební „opáčko“
Po dva následující roky si vyzkoušeli v Austrálii společné bydlení, a protože vztah klapal, rozhodli se ho zpečetit úředním sňatkem v Česku. „Uzavřít jej u nás bylo o hodně jednodušší než v cizině hlavně kvůli administrativě,“ vysvětlil důvod novomanžel.
„Hai,“ řekli si Serina a Jakub. Japonsko-český pár oddal buddhistický mnich. Matyáš Štěpán
Na zámku v Brandýse nad Labem se brali vloni 26. listopadu. „To byl náš první sňatek. Dnes slibuji věrnost a lásku milované Serině při pravé japonské svatbě vedené skutečnými buddhistickými mnichy,“ usmívá se dvakrát oženěný Jakub Štěpán.
Před oddávajícím hlavním mnichem si řekli japonské „Hai“ a české „Ano“. Před oltářem už ale stáli tři. „Manželka už nosí pod srdcem naše první děťátko a podle všeho to bude holčička. Zvolili jsme jméno Emma, to se vyslovuje stejně v japonštině, češtině i angličtině,“ raduje se nastávající tatínek.
Sňatek přes inzerát
Manželé spolu žijí v Praze, k buddhistické svatbě se přihlásili přes inzerát. Pořadatelé Japonských dnů se rozhodli nalézt snoubence či čerstvé novomanžele s touhou zažít skutečnou japonskou svatbu s kimony a sliby věrnosti před Buddhou a předky.
Třicetiminutový buddhistický ceremoniál sledovalo několik stovek lidí, návštěvníků festivalu Japonské dny v ostravském Domě kultury Akord. Vedli jej opravdoví buddhističtí mniši z chrámu Jagotosan Košodži z Nagoji. Díky tomu je jejich sňatek legitimní i v Japonsku.
Platí i v Japonsku
K buddhistickému obřadu vedla Jakuba maminka Kateřina v doprovodu jeho bratra Matyáše. Rodiče Seriny při druhé svatbě chyběli. „Let trvá 16 hodin, dalších 16 hodin jsme minule čekali na odlet letadla v Číně. Jedna letenka vyjde na 24 až 60 tisíc, nebylo by to pro rodiče jednoduché,“ říká Jakub Štěpán.
Teprve po narození dcery Emmy se pár rozhodne, zda zůstane v Česku, nebo se vrátí do Austrálie. Japonsko prý jejich domovem zatím nebude. „Vyrábím dveře do letadel na pražském letišti a žena masíruje, obsluhuje v restauraci a hlídá děti Japoncům, takže zatím se držíme Česka,“ uvedl Jakub Štěpán.