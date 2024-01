„Poprvé si své ano řekli v cizině. Obřad ale nesplňoval potřebné náležitosti a svatba byla neplatná. Proto si své ano řekli v tuzemsku. Pak se ale rozvedli a loni uzavřeli své manželství znovu,“ uvedla s úsměvem mluvčí radnice Denisa Mandátová.



Veselo bylo i jinde.pokračovala Mandátová.

Loni si ve Znojmě řeklo své ano 204 párů. Nejstarším novomanželům bylo 74 let. Největší věkový rozdíl mezi partnery byl 20 let. Kromě toho čtyři páry oslavily diamantovou (60 společných let) a 19 párů zlatou svatbu (50 let spolu). Rozvedlo se 131 párů, jedno manželství dokonce zaniklo po dlouhých 52 letech.

VIDEO: Miliardář Chlad a dcera Blaženy ze Slunce, seno…: Detaily svatby! Známe místo a netradiční oddávající.