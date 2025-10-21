Senior v Audi u Libivé se čelně srazil se sanitkou: Byla plná pacientů!
V pondělí došlo k nehodě mezi obcemi Libivá a Vlachov na Šumpersku. Senior, řidič osobního vozidla Audi, narazil čelně do sanitky převážející tři pacienty. Žádné z osob v sanitce se nic nestalo, zranění utrpěl senior a jeho spolucestující.
„Řidič vozidla Audi v seniorském věku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměrné části vozovky, kde čelně narazil do převozové sanitky VW Transportér,“ popsala neštěstí tisková mluvčí Policie ČR Miluše Zajícová. „Zraněný byl řidič a jeho spolujezdec z osobního auta,“ doplnila.
Policie nechala oba řidiče postoupit dechovou zkoušku, v obou případech dopadla negativně. Celková odhadovaná hmotná škoda z nehody je asi 580 tisíc korun. Na místě zasahovala i letecká záchranná služba.
