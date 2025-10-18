Vážná nehoda u Křimova: Čtyři auta v sobě, mezi zraněnými jsou děti

Při srážce čtyř aut u Křimova se zranili čtyři dospělí a dvě děti.
Při srážce čtyř aut u Křimova se zranili čtyři dospělí a dvě děti.  (Autor: HZS Ústeckého kraje)
18. října 2025
Hromadná nehoda čtyř osobních aut uzavřela v sobotu odpoledne silnici I/7 u Křimova na Chomutovsku. Hasiči vyprostili z vozidel pět lidí. Zranění utrpěli čtyři dospělí a dvě děti. Policie dopravu odklání přes obec Křimov.

Dva vážně zraněné převezli záchranáři do ústeckého traumacentra, kam vrtulník transportoval také jedno vážně zraněné dítě. Další dva dospělí účastníci nehody utrpěli středně vážné zranění, ošetřují je v mostecké nemocnici. Druhé zraněné dítě rovněž zamířilo do některé z nemocnic.

Ve směru na Chomutov odklání policie dopravu od 90,5. kilometru. Směrem na Německo policisté dopravu odvádějí na vedlejší komunikaci od 88,5. kilometru.

Loni v říjnu uzavřely hlavní tah na Německo hned čtyři dopravní nehody u Křimova. Zemřeli při nich dva lidé, další utrpěli zranění.

