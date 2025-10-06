Děsivé video smrtelné nehody: Auto vyletělo z dálnice, řidič v nemocnici zemřel
Tragická nehoda se odehrála na slovenské dálnici D2 mezi Malackami a Bratislavou. Rychle jedoucí řidič (†37) naboural do středových svodidel, náraz ho poté vymrštil z dálnice. Vážně se zranil, v nemocnici zemřel.
Policisté zveřejnili dramatické video, které zachycuje okamžiky před tragickou nehodou i karambol samotný. Je vidět, jak se auto řítí dálnicí, zasahuje přitom do dvou pruhů. Na poslední chvíli se řidič snaží vyhnout autům před sebou. Tenhle manévr ale nezvládá.
„Řidič vozidla značky Volkswagen ve vysoké rychlosti vyletěl přes svodidla mimo dálnici,“ popsali slovenští policisté na sociální síti. Vůz se poté zřítil do asi desetimetrové hloubky. Auto zůstalo po nehodě zcela zdemolované.
Muž za volantem se vážně zranil. Záchranáři ho převezli od nemocnice. „Zraněním nakonec po převozu do zdravotnického zařízení podlehl,“ dodali policisté. Tragickou nehodou se dále zabývají.
