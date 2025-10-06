Řidič ujel po nehodě v Seči: Zběsilá honička s policií

Autor: btk - 
6. října 2025
15:32

Divoké pronásledování čekalo na policisty u Kutné Hory. Řidič nejdříve ujel od nehody, poté začal hlídce ujíždět! Policisté použili i zastavovací pás, zastavil ho až náraz do dalšího vozu. Celou akci policistů natočila kamera. 

K honičce došlo 19. září kolem půl desáté večer. Pardubičtí policisté dostali oznámení od muže, kterého měl v obci Seč nabourat jiný řidič. Ten ale z místa ujel. „Poškozený muž se za ním vydal a při tom zavolal na tísňovou linku, kde vše nahlásil policistům a informoval o tom, že vozidlo pronásleduje, a mohl tak policistům předávat aktuální informace o trase, kudy jedou,“ uvedl na webu policie mluvčí Pavel Truxa. Na místo tak vyrazilo několik hlídek ze Středočeského i Pardubického kraje. Na výzvy policistů ale řidič nijak nereagoval.

„Policisté použili i zastavovací pás, aby zběsilou jízdu řidiče zastavili, ten si ho ale všimnul a vyhnul se mu a v jízdě pokračoval dál. Vše skončilo až o chvíli později, kdy řidič prorazil bránu areálu, kde ještě chvíli kličkoval, naboural další vozidlo a následně mu už nezbylo nic jiného než zastavit,“ pokračoval Truxa. 

Zasahující policisté pod hrozbou namířené střelné zbraně i za použití donucovacích prostředků muže zpacifikovali. Na místě řidič odmítl podstoupit test na alkohol i návykové látky. Na místě přišel o řidičský průkaz.

„Muž se během jízdy dopustil hned několika přestupků, (...) proto bude jeho jednání řešeno příslušným správním orgánem,“ dodal mluvčí nakonec.

