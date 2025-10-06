Nešťastná nehoda naštěstí se šťastným koncem se stala v Soběticích na Domažlicku. Penzista s vozem opel jel ve směru od obce Mochtín na Klatovy. „U Sobětic mu mělo podle prvotních informací těsně před vozem proběhnout nějaké zvíře. Na to měl řidič zareagovat tím, že strhl řízení vozidla vpravo a vyjel mimo komunikaci,“ popsala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Auto šlo ke dnu
Pak šlo všechno rychle. Auto projelo autobusovou zastávkou a spadlo do rybníka, kde začalo klesat ke dnu. „Z potápějícího se vozu se řidič dostal sám. Je to obdivuhodný výkon, že to dokázal. Vše viděla svědkyně a ta mu pak pomáhala z vody,“ uvedla Šmatereová.
Řidič byl zraněn, naštěstí ne vážně. „S lehkým úrazem hlavy jsme ho odvezli do nemocnice v Klatovech,“ řekla mluvčí záchranky Andrea Divišová.
Dechová zkouška vyšla s negativním výsledkem. „Došlo k úniku oleje. Informovali jsme životní odbor a budeme to řešit,“ dodal mluvčí hasičů Petr Poncar.
VIDEO: Vozík za autem se odpojil a vážně zranil muže.
Vozík za autem se odpojil a vážně zranil muže¨. PČR