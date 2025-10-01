Ležák, který měl v minulosti opakovaně co do činění se zákonem, vytáhl v odvolacím jednání hodně odvážnou verzi. „Auto a můj mobil měl tehdy můj nejlepší kamarád, kterého ale nechci jmenovat. Co se stalo, jsem se dozvěděl až druhý den,“ tvrdil soudcům. Ti požadovali jméno kamaráda, jenže to obžalovaný odmítl.

Šílená jízda městem

„Jde o naivní snahu vyhnout se trestu,“ řekla předsedkyně senátu Hana Kleinová. Verzi o kamarádovi navíc Ležák u okresního soudu, kde dostal původně tři a půl roku, vůbec nezmínil.

Obžalobu z obecného ohrožení si vykoledoval tím, že ve městě nedal přednost dvěma vozům, jen o fous minul motorkářku, aby nakonec naboural renault. V něm cestovalo pět osob, z toho dvě děti. Po nehodě navíc z místa utekl. „Jen shodou šťastným okolností neutrpěl nikdo z nich vážné zranění,“ podtrhla soudkyně.

Soud: Jste hrozba pro společnost

I když obhajoba žádala zproštění obžaloby kvůli nejednoznačným důkazům, odvolací senát měl jasno. Za pravdu dal žalobci, který žádal zpřísnění trestu. Ležák tak stráví příštích sedm let za mřížemi, osm let nesmí řidit motorová vozidla. Soud také nařídil zabavení jeho bavoráku.

„Z předchozího postihu jste si nevzal žádné ponaučení. Zpřísnění trestu je jediná možnost, jak ochránit společnost před lidmi, jako jste vy,“ vyřkla soudkyně Kleinová. Verdikt je pravomocný.  

