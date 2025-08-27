Ignoranta přitom několik dní předtím chytila policejní hlídka v brněnském Králově Poli. Kromě zákazů měl také pozitivní test na drogy. Tentokrát sjel na výpadovce na dálnici D52 a mířil na Mikulov. Záhy ho dostihla první hlídka.

„Na výstražné zvukové a světelné signály vůbec nereagoval. Teprve až po příjezdu dalších posádek přistoupili policisté k taktickému zastavení automobilu na sjezdu z dálnice,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Kontrola potvrdila, že muž má aktuálně čtyři platné zákazy řízení, přičemž poslední z nich platí až do roku 2028. Testem na drogy tentokrát prošel. „Vezu ho rodině,“ vysvětloval, proč opět usedl za volant auta.

S chabou výmluvou však neuspěl. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Přes čtyři zákazy řízení muž opět usedl za volant Policie ČR

Pronásledování ignoranta po dálnici D 52.
Autor: Policie ČR