Ignoranta přitom několik dní předtím chytila policejní hlídka v brněnském Králově Poli. Kromě zákazů měl také pozitivní test na drogy. Tentokrát sjel na výpadovce na dálnici D52 a mířil na Mikulov. Záhy ho dostihla první hlídka.
„Na výstražné zvukové a světelné signály vůbec nereagoval. Teprve až po příjezdu dalších posádek přistoupili policisté k taktickému zastavení automobilu na sjezdu z dálnice,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Kontrola potvrdila, že muž má aktuálně čtyři platné zákazy řízení, přičemž poslední z nich platí až do roku 2028. Testem na drogy tentokrát prošel. „Vezu ho rodině,“ vysvětloval, proč opět usedl za volant auta.
S chabou výmluvou však neuspěl. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
Přes čtyři zákazy řízení muž opět usedl za volant Policie ČR
