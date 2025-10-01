Sanitky před osmou ráno vyjeli do průmyslového areálu, kde kamioňáků přejel vlastní tahač. „Muži se pod kolem zaklínila dolní končetina. Záchranáři muže po zhruba 40 minutovém vyprošťování transportovali s devastačním poraněním dolní končetiny a ve vážném stavu na Emergency FN Plzeň,“ popsala mluvčí záchranky Andrea Divišová.
Hasiči pro vyproštění použili vysokozdvižný vozík „Dále jsme nadzdvihli nákladní automobil pomocí zdvihacích vaků,“ popsal mluvčí hasičů Petr Poncar.
K nehodě došlo patrně tak, že řidič špatně nebo vůbec nezabrzdil kamion. „Ten se rozjel a došlo ke střetu. Vzhledem k jeho vážnému stavu nebylo možné provést dechovou zkoušku na alkohol,“ dodala Raindlová.
