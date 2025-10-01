Sanitky před osmou ráno vyjeli do průmyslového areálu, kde kamioňáků přejel vlastní tahač. „Muži se pod kolem zaklínila dolní končetina. Záchranáři muže po zhruba 40 minutovém vyprošťování transportovali s devastačním poraněním dolní končetiny a ve vážném stavu na Emergency FN Plzeň,“ popsala mluvčí záchranky Andrea Divišová.

Děsivá nehoda na benzince na D5: Kamion vrazil do druhého! Požár a dva zranění

Na čerpací stanici na D5 na Tachovsku naboural kamion do návěsu jiného náklaďáku. Oba řidiči byli zranění.

Hasiči pro vyproštění použili vysokozdvižný vozík „Dále jsme nadzdvihli nákladní automobil pomocí zdvihacích vaků,“ popsal mluvčí hasičů Petr Poncar.

K nehodě došlo patrně tak, že řidič špatně nebo vůbec nezabrzdil kamion. „Ten se rozjel a došlo ke střetu. Vzhledem k jeho vážnému stavu nebylo možné provést dechovou zkoušku na alkohol,“ dodala Raindlová.

VIDEO: Auto v Ostravě-Vítkovicích drsně narazilo do tramvaje, ta po nárazu skončila na chodníku.

Video
Video se připravuje ...

Auto v Ostravě-Vítkovicích drsně narazilo do tramvaje, ta po nárazu skončila na chodníku. PČR

Fotogalerie
4 fotografie
Polského řidič (59) přejel kamion, zůstal zaklíněný pod koly. Má devastační zranění nohy.
Polského řidič (59) přejel kamion, zůstal zaklíněný pod koly. Má devastační zranění nohy.
Autor: HZS PK