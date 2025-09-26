Řidič (59) Scanie z neznámých příčin vyjel ze silnice, porazil dopravní značení a vjel do prostoru čerpací stanice. Tam narazil do návěsu stojícího kamionu Man a převrátil se na bok.

„Po střetu došlo k úniku a zahoření pohonných hmot. Řidiče Scanie museli hasiči z vozidla vyprostit a následně jej předali do péče záchranářů,“ informovala policistka Eva Červenková.

Na dočasně uzavřené dálnici přistál vrtulník, který následně transportoval muže se středně těžkými zraněními dolních končetin a hrudníku do nemocnice. V rukou záchranářů skončil i druhý řidič (44) se zraněním hlavy.

Přítomnost alkoholu v krvi kriminalisté u obou vyloučili a menší požár uhasila obsluha bezinky šesti hasicími přístroji. „Přesnou příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabývají policisté s dálničního oddělení Ostrov u Stříbra,“ dodala Červenková.

