Došla majonéza? Tak to teda ne! Zákazník podnik zapálil
Restaurace ve městě Sevilla se stala 20. srpna místem útoku s neobvyklou motivací. Když se jeden ze zákazníků dozvěděl, že v podniku došla majonéza, neunesl to. Odešel na nedalekou čerpací stanici, kde si koupil litr a půl benzinu. Do restaurace se pak vrátil a rozpoutal ohnivé peklo.
Muž, ze kterého se nakonec vyklubal žhář, ze začátku nepůsobil nijak nebezpečně. Personál prý nejprve požádal o majonézu navíc. Když poprvé uslyšel, že jim pytlíčky s omáčkou došly, zkusil štěstí ještě jednou u jiné číšnice. Nepochodil pochopitelně ani u ní.
Podle svědků se následně vydal na nejbližší čerpací stanici. Zpátky se vrátil o pár minut poději, v ruce držel lahev s litrem a půl benzinu. Zeptal se na majonézu ještě jednou. Dostal znovu zápornou odpověď.
Benzin z lahve vylil na bar a škrtl zapalovačem. Restaurací se rozzářil jasný a velký plamen. Zatímco se hosté začali rozhlížet, co se to děje, a někteří panikařit, žhář se v klidu otočil a odešel. V restauraci tou dobou byla celá řada hostů, a to včetně dětí. Při pohledu na ohnivý sloup začali vyděšeně prchat pryč.
Personál se mezitím pokoušel ukočírovat požár hasicími přístroji. Vzniklé škody majitelé odhadli v přepočtu na necelých 170 tisíc korun. „Naštěstí se nikomu z našich zákazníků nic nestalo. Škody jsou jen věcné a to jde napravit,“ napsali majitelé podle serveru Needtoknow. Podezřelého muže dopadla policie o několik minut později na nedalekém náměstí.
Společnost Hellmann’s se rozhodla, že restauraci nenechá ve štyku. Vedení společnosti se podniku omluvilo, že tam pro ně jejich značka v tu chvíli nebyla. To se však už prý nikdy znovu nestane. „Mrzí nás, že jsme tam zrovna nebyli, ale odteď se na nás můžete spolehnout!“ napsala společnost.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.