Tři alpinisté zemřeli ve slovinských Alpách: Chorvaty smetla lavina!

6. října 2025
Tři chorvatské alpinisty usmrtila lavina ve slovinských Julských Alpách. Neštěstí se stalo pod vrcholem hory Toska v neděli, uvedli v pondělí záchranáři podle agentury Reuters.

Pátrání po alpinistech, kteří se vydali do hor navzdory varování kvůli špatnému počasí, začalo v neděli, kdy záchranáři našli tělo jednoho z nich. Poté však byli nuceni pátrací operaci přerušit kvůli špatným povětrnostním podmínkám.

Pětačtyřicet záchranářů, policie a vrtulník pokračovali v pátrání v pondělí a v nadmořské výšce kolem 1800 metrů našli těla dvou horolezců, píše Reuters. „Všichni tři zahynuli,“ řekl šéf týmu záchranářů Miha Arh na tiskové konferenci, jíž se zúčastnili i ministři vnitra Slovinska a Chorvatska.

„Operace byla pro záchranáře nebezpečná a obtížná,“ řekl Arh. Vrtulník dnes podle něj musel odstartovat z nedalekého horského vrcholu, aby dosáhl místa, které určil telefonní signál od jednoho z horolezců, kteří byli součástí skupiny z jadranského města Split.

Lavinu pravděpodobně způsobil mokrý sníh a vítr. Sníh minulý týden napadl v horách po celé jihovýchodní Evropě. Slovinský ministr vnitra Boštjan Poklukar dnes vyzval lidi, aby do hor nechodili.

