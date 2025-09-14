Drama v Alpách: Češku (21) z hory zachraňovali šest hodin
Šest hodin v sobotu v rakouských Alpách trvala akce na záchranu jedenadvacetileté Češky z hory Hochlantsch, která leží zhruba 50 kilometrů cesty severně od Štýrského Hradce. Informuje o tom dnes agentura APA.
Češka se na zajištěnou lezeckou cestu, kterou APA označuje za poměrně snadnou, vydala v doprovodu 23letého Čecha, ale na 1720 metrů vysoké hoře se dostala do blíže neupřesněných potíží. Další horolezci pak zavolali horskou službu.
Jak podotýká tisková agentura, oba Češi byli dobře vybavení, ale žena po první třetině výstupu nemohla dál. Kvůli mlze nebyla možná záchrana za pomoci helikoptéry, a tak musela být Češka při "technicky náročné akci" slaněna ze skalní stěny do údolí. Celkem se na zásahu podílelo přes 30 členů horské služby a také místní hasiči.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.