Populární los Emil po odchodu z Česka: Narušil provoz vlaků v Rakousku

Los Emil během cesty po Česku
Los Emil během cesty po Česku
Los Emil během cesty po Česku
Los Emil během cesty po Česku
Los Emil na Slovensku
Autor: ČTK - 
7. září 2025
09:32

Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice i Slovensku, sobotní večerní procházkou po kolejích v rakouském St. Pöltenu přerušil na několik hodin vlakový provoz. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouská policie musela kvůli sudokopytníkovi na konci srpna také uzavřít jeden z nájezdů na dálnici A22.

„Kvůli zvířatům (Emilovi) na kolejích není na hlavním nádraží v St. Pöltenu až do 21:30 možný žádný provoz,“ uvedla rakouská železniční společnost Österreichische Bundesbahn (ÖBB) na svých stránkách. Krátce před dnešní 1:00 bylo uzavření trati zrušeno.

Emil už krásy Rakouska objevuje asi dva a půl týdne. První hlášení o jeho pohybu přišlo 19. srpna z dolnorakouského Weinviertelu na hranicích s Českem, následně zavítal do okolí Vídně a pak putoval proti toku Dunaje. Poslední dny pobývá v různých částech St. Pöltenu, který je asi 50 kilometrů západně od metropole.

Jeho popularita je tak velká, že má dokonce česko-německé heslo na internetové encyklopedii Wikipedie nebo stránku na Facebooku, kterou k nedělnímu ránu sledovalo 9826 uživatelů. Lidé na ní přejí losovi zdraví nebo požadují, aby jej nikdo na cestě přes spolkovou zemi pokud možno nerušil. K tomu vyzývají i odborníci.

„Shromážděním zvědavců je nutné se za každou cenu vyhnout. Prosím, nejezděte do St. Pöltenu jen kvůli němu. Losi si v přírodě poradí sami a nepotřebují blízkost lidí ani fanoušky. Nechte Emila na pokoji, pozorujte ho a úřady informujte pouze tehdy, když se bude nacházet v nebezpečné situaci, ze které se sám nedostane,“ uvedla místní společnost na ochranu zvířat.

Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko. V tuzemsku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti.

Video  Mluvčí Národního parku Šumava pro Blesk: Vlci jsou stále na svobodě. Kdo může za jejich útěk?  - Bára Holá
Video se připravuje ...

Los Emil během cesty po Česku
Los Emil během cesty po Česku
Los Emil během cesty po Česku
Los Emil během cesty po Česku
Los Emil na Slovensku

Témata:
los EmilFacebookVídeňRakouskoČeskoSlovenskoPolskoDunajWikipedieWeinviertelAustria Presse Agentur
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud