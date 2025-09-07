Český horolezec spadl v Alpách z 30 metrů: Lano mu přeťal padající kámen

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
7. září 2025
18:28

Horolezec z Čech přežil u rakouského masivu Hochkönig dramatický pád. Padající kámen přetnul jeho lano, muž se zřítil 30 metrů a zůstal ležet ve skalnatém terénu. Do nemocnice ho transportoval vrtulník, závažnost zranění zatím není známa.

Devětadvacetiletý český alpinista se zranil při pádu ze skály v rakouské obci Mühlbach am Hochkönig. Podle agentury APA mu v sobotu 6. září vlivem padajícího kamene z uvolněného skalního bloku v masivu Hochkönig v Berchtesgadenských Alpách povolilo jištění a muž po 30metrovém pádu zůstal ležet ve skalnatém terénu.

Podle APA polovinu jisticího lana přetnul balvan, zatímco druhá polovina muži zabránila v dalším pádu. Do kliniky ve Schwarzachu im Pongau v Salcbursku ho transportoval záchranný vrtulník. Závažnost zranění nebyla upřesněna.

Muž vyrazil spolu s 26letým krajanem z parkoviště v Birgkaru na lezeckou túru na jižní stěně hory Hochkönig, uvedla rakouská policie. Lezeckého partnera zraněného přepravil do údolí policejní vrtulník.

Video  Pro zraněného horolezce pod Lomnickým štítem ve Vysokých Tatrách spěchali horští záchranáři, vrtulník vzlétl z polské strany.  - Horská záchranná služba SR
Video se připravuje ...

Témata:
kámenlanočechhorolezecVRTULNÍKskálaalpyRakouskopád z výškyAlpySalcburskoPomezí nad OhříAustria Presse AgenturHochkönig
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud