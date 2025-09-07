Český horolezec spadl v Alpách z 30 metrů: Lano mu přeťal padající kámen
Horolezec z Čech přežil u rakouského masivu Hochkönig dramatický pád. Padající kámen přetnul jeho lano, muž se zřítil 30 metrů a zůstal ležet ve skalnatém terénu. Do nemocnice ho transportoval vrtulník, závažnost zranění zatím není známa.
Devětadvacetiletý český alpinista se zranil při pádu ze skály v rakouské obci Mühlbach am Hochkönig. Podle agentury APA mu v sobotu 6. září vlivem padajícího kamene z uvolněného skalního bloku v masivu Hochkönig v Berchtesgadenských Alpách povolilo jištění a muž po 30metrovém pádu zůstal ležet ve skalnatém terénu.
Podle APA polovinu jisticího lana přetnul balvan, zatímco druhá polovina muži zabránila v dalším pádu. Do kliniky ve Schwarzachu im Pongau v Salcbursku ho transportoval záchranný vrtulník. Závažnost zranění nebyla upřesněna.
Muž vyrazil spolu s 26letým krajanem z parkoviště v Birgkaru na lezeckou túru na jižní stěně hory Hochkönig, uvedla rakouská policie. Lezeckého partnera zraněného přepravil do údolí policejní vrtulník.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.