Jozef zastřelil těhotnou Karin: Promluvil jeho spolužák
Je tomu již několik dní od brutální vraždy těhotné Slovenky Karin. Tu chladnokrevně zastřelil v jejím domě podivín Jozef, se kterým se znala od vidění. Obyvatelé města Partizánske o muži otevřeně promluvili, podle některých z nich měl v minulosti být prohlášen nesvéprávným. Jeho čin absolutně nechápou.
Před domem ve městě Partizánske, kde v sobotu Jozef zastřelil těhotnou mladou ženu Karin, vyrostlo improvizované pietní místo. U vchodu do domu jsou vystavené fotografie Karin a jejího přítele Martina. Lidé k nim pokládají svíčky, květiny a plyšáky. Na místě jsou jako krvavá připomínka i stopy po dvou střelách.
Místní se z hrozivého činu stále úplně nevzpamatovali. Karin podle nich byla velmi laskavá žena, která vždy ochotně pomohla. „Nedokážu si představit, co si prožívají obě rodiny. A hlavně pak rodina Karin,“ řekl deníku Plus JEDEN DEŇ jeden z místních.„Já si Karinku budu vždy pamatovat jako slušné, pokorné a hodné děvče. Šlo o silně věřícího člověka,“ svěřila se přímá sousedka mladé rodiny.
Dodala, že se z hrůzy stále nedokázala vzpamatovat a nedokáže pochopit, jak toho mohl být pachatel schopný. „Víte, on byl vždycky vyvrhel. Nedalo se s ním vydržet. Co vím, tak vyměnil asi čtyři základní školy, učitelé s ním vždycky měli problém,“ popsal Jozefův bývalý spolužák. Když se dozvěděl o jeho hrozném činu, divil se prý, kde vzal zbraň. „Pokud vím, měl být prohlášený za nesvéprávného. Takže netuším, proč je stále venku,“ uzavřel muž.
Jozef v sobotu během posledního srpnového víkendu zastřelil Karin, která byla v šestém měsíci těhotenství. Postřelil i jejího přítele a z místa následně utekl. Policisté ho našli po hodině pátrání. Čelí obvinění ze spáchaní zvlášť závažného zločinu vraždy, jednou dokonané a jednou ve stadiu pokusu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.