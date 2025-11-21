Zemřel Jan Patočka, syn filozofa Patočky. Kvůli režimu pracoval jako dělník
Zemřel Jan Patočka, který byl synem významného filozofa Jana Patočky, informovala Knihovna Václava Havla. Patočka mladší za minulého režimu pracoval jako dělník, po roce 1989 pak působil jako novinář.
Jan Patočka mladší byl od sedmdesátých let nucen pracovat v dělnických povoláních, po pádu režimu pak pracoval jako novinář, kdy byl v letech 1991–1992 šéfredaktorem Českého deníku, jak informovala Knihovna Václava Havla. Podepsal rovněž Chartu 77.
Jeho otec, Jan Patočka starší, byl jeden z nejvýznamějších filozofů 20. století, jedním z prvních mluvčích Charty 77 a zemřel kvůli dlouhým výslechům StB. Je autorem vlivného díla a jeho odkaz významně ovlivnil české disidenty a nezávislou inteligenci 60. až 80. let.
