Zemřel Jan Patočka, syn filozofa Patočky. Kvůli režimu pracoval jako dělník

Zemřel Jan Patočka, syn profesora Patočky. Kvůli režimu pracoval jako dělník.
Zemřel Jan Patočka, syn profesora Patočky. Kvůli režimu pracoval jako dělník.
Jan Patočka mladší s Františkem Kriegelem, Jiřím Němcem a Václavem Havlem na Sázavě u Pavla Kohouta v roce 1977
Jan Patočka: Setkání k 40 letům Charty 77 v Lucerně
Jan Patočka, syn profesora Jana Patočky
Autor: DVL - 
21. listopadu 2025
10:00

Zemřel Jan Patočka, který byl synem významného filozofa Jana Patočky, informovala Knihovna Václava Havla. Patočka mladší za minulého režimu pracoval jako dělník, po roce 1989 pak působil jako novinář. 

Zemřel Jan Patočka, který byl synem profesora Jana Patočky. Informovala o tom Knihovna Václava Havla na svém Facebooku. „Zemřel Jan Patočka, syn profesora Jana Patočky,“ stojí v jejich příspěvku.

Jan Patočka mladší byl od sedmdesátých let nucen pracovat v dělnických povoláních, po pádu režimu pak pracoval jako novinář, kdy byl v letech 1991–1992 šéfredaktorem Českého deníku, jak informovala Knihovna Václava Havla. Podepsal rovněž Chartu 77.

Jeho otec, Jan Patočka starší, byl jeden z nejvýznamějších filozofů 20. století, jedním z prvních mluvčích Charty 77 a zemřel kvůli dlouhým výslechům StB. Je autorem vlivného díla a jeho odkaz významně ovlivnil české disidenty a nezávislou inteligenci 60. až 80. let. 

Zemřel Jan Patočka, syn profesora Patočky. Kvůli režimu pracoval jako dělník.
Zemřel Jan Patočka, syn profesora Patočky. Kvůli režimu pracoval jako dělník.
Jan Patočka mladší s Františkem Kriegelem, Jiřím Němcem a Václavem Havlem na Sázavě u Pavla Kohouta v roce 1977
Jan Patočka: Setkání k 40 letům Charty 77 v Lucerně
Jan Patočka, syn profesora Jana Patočky

Témata:
FacebookCharta 77dělníkJan PatočkaKnihovna Václava Havla
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Michaela Černá ( 21. listopadu 2025 10:31 )

Ochutnat život tak syrový, jaký ve skutečnosti je. To člověka posílí.

Hlas📢 Lidu ( 21. listopadu 2025 10:27 )

No a co? Řada lidí dělá práci, která neodpovídá jejich vzdělání. Neseženou odpovídající zaměstnání. Nic mimořádného...

halíř 777 ( 21. listopadu 2025 10:23 )

Byl nucen pracovat v dělnických profesích?Plno lidí dělá v dělnických profesích.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud