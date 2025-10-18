Policisté vtrhli při cvičení do špatné školy: Pochvalovali si, jak „figuranti“ dobře hrají
Velmi intenzivní zážitek za sebou mají žáci a učitelé biskupského gymnázia ve Varnsdorfu na Děčínsku. Policisté si při cvičení zaměřeném na zneškodnění ozbrojeného útočníka spletli budovy a místo do bývalé základní školy vtrhli k nim. Než se omyl vysvětlil, byli strážci zákona potěšeni, jak věrně domnělí figuranti své role hrají.
Taktické cvičení si policisté pečlivě naplánovali. „S pomocí figurantů byla navozena situace, při níž útočník zaútočil střelnou zbraní na přítomné žáky a učitele školy a následně i proti zakročujícím policistům,“ popsala záměr policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Jenže chybička se vloudila a komando vpadlo do špatného ústavu. Místo bývalé základky zazvonili policisté u vchodových dveří sousedního gymnázia. „Otevřela jim hospodářka, policisté vtrhli dovnitř. Učitelé a žáci jedné třídy byli v první chvíli v šoku. Zasahující policisté si přitom mysleli, že jde o figuranty a dobře hrají,“ popsal pro server Novinky.cz starosta Varnsdorfu Jan Šimek.
Po chvíli se situace vysvětlila. To už zakuklencům volali velitelé, že vlezli do jiné budovy. Policisté se vyděšeným „figurantům“ omluvili a přesunuli se tam, kde měli od samého počátku být. Do vedlejší budovy. V areálu je kromě gymnázia ještě mateřinka a bývalá základka, ve které bylo vše nachystané.
„V průběhu cvičení došlo k tomu, že policejní hlídka omylem vstoupila do přilehlé budovy, která nebyla součástí scénáře. Ředitel Územního odboru Policie ČR Děčín bezprostředně po události kontaktoval vedení školy a vyjádřil politování nad vzniklou situací,“ sdělil policejní mluvčí Kamil Marek. Policejní šéf se též omluvil za vyrušení a nepříjemnosti, které omyl způsobil. Vše ještě vyhodnotí vnitřní kontrolní orgán. Ve zprávě na svém webu se policisté o prvotní záměně nezmiňují.
