„Řidič dodávky Renault se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamiónu, který zastavoval do tvořící se kolony. Šofér dodávky, která na ložné ploše převážela další dodávku, na místě zemřel,“ potvrdil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Záchranářům se naskytl otřesný pohled, převážené vozidlo se z ložné plochy uvolnilo a zezadu zdemolovalo kabinu řidiče. „Na místo jsme vyjeli, bohužel jedna osoba zemřela ještě před naším příjezdem. Utrpěla zranění neslučitelná se životem a už jsme jí nemohli pomoci," uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Silnice zůstala až do pozních hodin neprůjezdná. Řidiči sjížděli na exitu Blučina na objízdnou trasu před Židlochovice a Rajhrad.

