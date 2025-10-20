Neštěstí u Českého Brodu: Vlak zabil dítě!
Osobní vlak v pondělí večer z dosud nezjištěných příčin srazil u Českého Brodu na Kolínsku nezletilou osobu, na místě zemřela. Řekla to středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Okolnosti tragického úmrtí dítěte zjišťují kolínští kriminalisté. Provoz na železničním koridoru z Prahy do Kolína byl zastaven, kolem 22:30 začaly vlaky znovu úsekem projíždět.
„Krátce před 21:00 jsme dostali oznámení o srážce osobního vozu s člověkem v Českém Brodě na trati z Prahy na Kolín. Bohužel se ukázalo, že při střetu utrpěla nezletilá osoba zranění neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí policie. Za nezletilé jsou považovány děti mladší 18 let.
Po dobu zásahu záchranných složek a vyšetřování na místě jezdily vlaky podle webu Českých drah odklonem, byla zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Úvaly - Poříčany. Několik osobních spojů museli dopravci odřeknout.
