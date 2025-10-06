Vlak na přejezdu v Lysé smetl auto! Řidič na místě zemřel

6. října 2025
6. října 2025
V Lysé nad Labem v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta, které se na přejezdu srazilo s vlakem. Provoz na železniční trati je zastavený. Ve vlaku cestovalo přes 400 lidí, měli by být bez zranění, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

Vůz se s vlakem srazil v ulici Ke Kovoně kolem 16:30. „Přejezd byl bez závor, ale se světelnou signalizací,“ uvedla policejní mluvčí. Podle prvotních informací svědků svítila červená výstražná světla. U řidiče policisté nařídili soudní pitvu, která mimo jiné prověří, zda nehodu nezpůsobila například zdravotní indispozice.

„Evakuováno bylo 450 cestujících. Na místě zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby,“ informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné situace Martin Kavka.

Provoz vlaků na trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem bude podle webu Českých drah přerušený minimálně do 19:00. Provoz rychlíků je odkloněný přes Poříčany.

