„Není jasné, jestli vagon vzplál za jízdy, nebo když vlak stál,“ uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Hasiči u požáru vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. „Požár zničil hnací vozidlo. Další dva vagony jsme uchránili," uvedli na sociální síti
„Vyslali jsme lékařský tým, dvě záchranářské posádky, inspektora provozu, velkokapacitní sanitku a terénní vůz. Zdravotníci vyšetřili tři osoby, u kterých vzniklo podezření, že se nadýchaly zplodin hoření. Po kontrole stavu jsme je ponechali na místě,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Dalších 16 osob skončilo díky citelnému chladu v přistaveném evakuačním autobusu.
České dráhy na webu uvedly, že hořel osobní vlak jedoucí z Veselí nad Moravou na Hodonínsku do Brna. Mezi Nesovicemi a Nemoticemi dopravce zavedl náhradní autobusovou dopravu. Příčinu požáru i výši vzniklé škody zjišťuje vyšetřovatel.
VIDEO: Srážka vlaků na Slovensku
Na východě Slovenska se srazily dva rychlíky, mnoho lidí utrpělo zranění Policie SR
Na východě Slovenska se srazily dva rychlíky, mnoho lidí utrpělo zranění Policie SR