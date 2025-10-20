Nezletilý mladík (†17) boural v kradeném mercedesu: V nemocnici zemřel
Tragická dopravní nehoda se stala v Hamuliakove na Slovensku. Sedmnáctiletý mladík nezvládl řízení a vyjel mimo vozovku. Záchranná služba ho hospitalizovala, v nemocnici ale zraněním podlehl. Policie zjistila, že byl bouraný mercedes údajně kradený.
V neděli 19. října, přibližně hodinu a půl po půlnoci, obdržela policie telefonát s hlášením o nabouraném autě. Mercedes vyjel mimo cestu a havaroval.
„Policie po příjezdu na místo nehody zjistila, že jde o osobní vozidlo, které bylo značně poškozené a nacházelo se mimo vozovku. Okolnostmi včetně příčiny nehody se zabývá policie,“ uvedla mluvčí Katarína Bartošová, podle zpravodajství Topky.
„Řidič byl nalezený mimo vozidlo, měl vážná zranění a byl převezen do jedné z bratislavských nemocnic,“ dodala. Později mladík zraněním v nemocnici podlehl.
Policie v rámci vyšetřování uvedla, že havarované auto bylo údajně kradené. Bližší informace zatím nejsou známé.
