Otřesný masakr na Karlovarsku: Muž řezal prodavačku motorovou pilou, skončil ve vazbě, hrozí mu až 20 let

Muž v Horní Blatné na Karlovarsku napadl prodavačku v obchodě motorovou pilou.
18. října 2025
18. října 2025
14:25
16. října 2025 
16. října 2025
13:35

Brutální incident vyšetřují od středečního večera kriminalisté na Karlovarsku. Muž (32), cizinec, si přinesl do obchodu v Horní Blatné motorovou pilu a zaútočil s ní na prodavačku (55). Vážně zraněná žena skončila v nemocnici. Muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu.

Útočníka poslal v sobotu soud do vazby, muž byl ekortován do věznice. „V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková. 

Video  Muž v Horní Blatné na Karlovarsku napadl prodavačku v obchodě motorovou pilou. Ženu vážně zranil.  - PČR
Video se připravuje ...

Proč cizinec, Němec, prodavačku přinesenou motorovou pilou zranil, je otázkou. V minulosti už obchod, asijsou večerku, několikrát navštívil. Naposledy si  ale přinesl ruční motorovou pilu. „Chvíli měl diskutovat s prodavačkou, ohrožovat ji a následně na ni zaútočit,“ popsala Pešková.

Video z bezpečnostní kamery ukazuje, že nejprve pilou poničí pult a zboží. To už je prodavačce, taktéž cizince, jasné, že je zle. Snaží se utéct mezi regály. To se jí ale nepodaří. Když doběhne ke dveřím, zkříží agresorovi cestu. Ten do ní bez milosti zatne pilu. Oba následně mizí ze záběru, nejspíše ven z obchodu.

„Napadání ženy zanechal až poté, co ho okřikl místní kolemjdoucí muž,“ dodala Pešková. Policisté agresora poblíž obchodu zadrželi. Ukázalo se, že alkohol ani drogy v těle neměl. „Napadené ženě byla poskytnuta první pomoc a následně byla s vážným zraněním v horní polovině těla převezena do nemocnice,“ dodala mluvčí. 

Témata:
policiecizincicizineccizinkaprodavačkakriminalistéKarlovarskohorní blatnáKarlovarský krajprodavačnemocniceřetězová pilaobchodpokus o vražduHorní Blatná
Blue eyes ( 18. října 2025 14:40 )

Všechny cizince bych poslala zpět do jejich domovů‼️

Lájos Bács ( 17. října 2025 21:43 )

Asi mu Vietnamci prodali špatnej perník.

Jiří Stránský ( 17. října 2025 05:15 )

V tomto případě by prodavačka mohla i podle našich zákonů střelnou zbraň použít. Problém by měla akorát se k ní dostat. Jelikož zbraň musí být skrytá.

Uživatel_5313099 ( 17. října 2025 00:43 )

Karlovy Vary a okolí dnes okupují Ukrajinci.

Drzej floutek ( 17. října 2025 00:15 )

To je dobrej masakr 🙈

Zobrazit celou diskusi
