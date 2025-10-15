Tragický incident v Lužné: Majitel domu měl napadnout nájemníky, pak spáchal sebevraždu?
Násilným činem se od úterního odpoledne zabývají policisté na Rakovnicku. Po konfliktu uvnitř rodinného domu v obci Lužná zůstal na místě mrtvý majitel ( † 50), vážně zranění nájemníci (36 a 37) skončili v nemocnicích. Ukázalo se, že zemřelý se nejspíše zabil sám.
„Dostali jsme oznámení, že mělo dojít k incidentu mezi několika osobami. Po vstupu do objektu byla jedna osoba nalezená bez známek života,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa krátce poté, co na místo dorazili kriminalisté.
Incident má zajímavé rozuzlení. Majitel domu nejspíše zaútočil na své nájemníky, muže (36) a o rok starší ženu. „Ty měl z dosud nezjištěného důvodu napadnout a způsobit jim bodnořezná poranění,“ sdělil Truxa. Oběti skončily v nemocnici, žena v Rakovníku, muže převáželi do pražského Motola.
Když policisté násilím vnikli do domu, naskytl se jim děsivý pohled. Útočníkovi už nebylo pomoci. „Podezřelého nalezli bez známek života, s bodným poraněním, které si s největší pravděpodobností způsobil sám,“ dodal Truxa. Přesnou příčinu smrti určí nařízená soudní pitva.
Kriminalisté se případem zabývají jako pokusem o vraždu. „Oba zraněné nebylo možné do současné doby, vzhledem k závažnosti jejich zranění možné vyslechnout,“ doplnil mluvčí.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.