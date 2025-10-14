Dohra nehody se 6 mrtvými: Co bude s Filípkem (7)? Dojemná slova babičky

Obec se připravuje na pohřeb šesti obětí hrozivé dopravní nehody, kterou přežil jen Filípek (7)
Obec se připravuje na pohřeb šesti obětí hrozivé dopravní nehody, kterou přežil jen Filípek (7)
O život přišlo celkem šest lidí, z toho jedno dítě
Jeden z vozů skončil ve svodidlech
Jeden z vozů skončil ve svodidlech
Autor: kjm - 
14. října 2025
05:00

Slovenský okres Brezno poznamenala ve středu ošklivá nehoda. Mezi obcemi Heľpa a Závadka nad Hronom přišlo najednou o život šest mladých lidí. Jednou z obětí byl i nezletilý chlapec. Jediným přeživším se stal sedmiletý FIlípek. Obec Šumiac, odkud oběti pocházely, se připravuje na smuteční obřad. Filípek zatím zůstává v nemocnici. O tom co bude dál promluvila mimo jiné jeho babička. 

Při nehodě se čelně střetla dvě auta. Podle závěrů vyšetřování mělo k nehodě dojít kvůli předjíždění. Otec rodiny se rozhodl předjet auto před nimi a nevšiml si, že v protisměru zrovna jede auto se třemi mladíky.

Všichni kromě malého Filípka přišli během nehody o život. Oběti museli hasiči ze zničených aut vystříhávat. Sedmiletý chlapec sice nehodu přežil, utrpěl však velmi vážná zranění a je doteď v nemocnici. Rodina měla namířeno na pohotovost, protože maminku Veroniku popadla akutní bolest zad.

Co bude s Filípkem?

Při nehodě přišel těžce zraněný Filípek o nejbližší rodinu. Kromě rodičů přišel o život i starší bratr Marek (†14). Na světě mu však stále zbyla část rodiny. „Budeme se o něho starat všichni. Já a prarodiče,“ řekl deníku Plus JEDEN DEŇ bratr Veroniky Vladimír. To potvrdila i chlapcova babička. „Dokud budu živá a zdravá, nevzdám se ho. Budu mu dávat lásku za otce i matku,“ slíbila.

Smutek, který jí naplnil oči slzami, je nepředstavitelný. Při strašné nehodě přišla hned o dvě generace rodiny! „Má zlatíčka, už vás neuvidím! Už mi nikdy nepřijdou klepat na dveře s otázkou, co jsem dnes navařila,“ plakala babička.

Filípkova rodina však není jedinou, kterou nehoda tragicky zasáhla. Při kolizi vyhasly i životy tří mladých mužů Tomáše (†28), Viliama (†20) a Pavla (†23). „Musíme si navzájem odpustit,“ pověděla k tragédii babička jednoho z mladíků. „Byli to slušní a pracovití chlapi, měli své domy a rodiny, starali se o děti,“ dodala smutně.

Pomůže i obec

S hromadou žalu, který rodinám po neštěstí zbyl, se snaží pomoct i obec Šumiac. Vznikla skupina tvořená z psychologů, sociálních pracovníků i dobrovolníků. Vzniká také transparentní účet, na který bude moct veřejnost volně přispívat. „Snažíme se rychle vše zařídit a účet zveřejnit. Volalo mi už hodně lidí, že by chtěli finančně pomoct,“ uvedla místní starostka Jarmila Gordánová.

Video  Při nehodě na D2 mezi Malackami a Bratislavou zemřel řidič.  - Polícia SR
Video se připravuje ...

Obec se připravuje na pohřeb šesti obětí hrozivé dopravní nehody, kterou přežil jen Filípek (7)
Obec se připravuje na pohřeb šesti obětí hrozivé dopravní nehody, kterou přežil jen Filípek (7)
O život přišlo celkem šest lidí, z toho jedno dítě
Jeden z vozů skončil ve svodidlech
Jeden z vozů skončil ve svodidlech

Témata:
smrtsmrtelná nehodasmrt dítěteSlovenskorodinapohřebnemocniceBřeznonehodaoběťHeľpaZávadka nad Hronom
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud