Dohra nehody se 6 mrtvými: Co bude s Filípkem (7)? Dojemná slova babičky
Slovenský okres Brezno poznamenala ve středu ošklivá nehoda. Mezi obcemi Heľpa a Závadka nad Hronom přišlo najednou o život šest mladých lidí. Jednou z obětí byl i nezletilý chlapec. Jediným přeživším se stal sedmiletý FIlípek. Obec Šumiac, odkud oběti pocházely, se připravuje na smuteční obřad. Filípek zatím zůstává v nemocnici. O tom co bude dál promluvila mimo jiné jeho babička.
Při nehodě se čelně střetla dvě auta. Podle závěrů vyšetřování mělo k nehodě dojít kvůli předjíždění. Otec rodiny se rozhodl předjet auto před nimi a nevšiml si, že v protisměru zrovna jede auto se třemi mladíky.
Všichni kromě malého Filípka přišli během nehody o život. Oběti museli hasiči ze zničených aut vystříhávat. Sedmiletý chlapec sice nehodu přežil, utrpěl však velmi vážná zranění a je doteď v nemocnici. Rodina měla namířeno na pohotovost, protože maminku Veroniku popadla akutní bolest zad.
Co bude s Filípkem?
Při nehodě přišel těžce zraněný Filípek o nejbližší rodinu. Kromě rodičů přišel o život i starší bratr Marek (†14). Na světě mu však stále zbyla část rodiny. „Budeme se o něho starat všichni. Já a prarodiče,“ řekl deníku Plus JEDEN DEŇ bratr Veroniky Vladimír. To potvrdila i chlapcova babička. „Dokud budu živá a zdravá, nevzdám se ho. Budu mu dávat lásku za otce i matku,“ slíbila.
Smutek, který jí naplnil oči slzami, je nepředstavitelný. Při strašné nehodě přišla hned o dvě generace rodiny! „Má zlatíčka, už vás neuvidím! Už mi nikdy nepřijdou klepat na dveře s otázkou, co jsem dnes navařila,“ plakala babička.
Filípkova rodina však není jedinou, kterou nehoda tragicky zasáhla. Při kolizi vyhasly i životy tří mladých mužů Tomáše (†28), Viliama (†20) a Pavla (†23). „Musíme si navzájem odpustit,“ pověděla k tragédii babička jednoho z mladíků. „Byli to slušní a pracovití chlapi, měli své domy a rodiny, starali se o děti,“ dodala smutně.
Pomůže i obec
S hromadou žalu, který rodinám po neštěstí zbyl, se snaží pomoct i obec Šumiac. Vznikla skupina tvořená z psychologů, sociálních pracovníků i dobrovolníků. Vzniká také transparentní účet, na který bude moct veřejnost volně přispívat. „Snažíme se rychle vše zařídit a účet zveřejnit. Volalo mi už hodně lidí, že by chtěli finančně pomoct,“ uvedla místní starostka Jarmila Gordánová.
