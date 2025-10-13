Autobus plný lidí sjel z útesu: Desítky mrtvých včetně dětí
Nejméně 40 lidí v neděli zemřelo v Jihoafrické republice poté, co s nimi autobus sjel z útesu. Dalších 38 osob skončilo v nemocnici.
Nehoda se stala poblíž města Louis Trichardt, které se nachází v hornaté provincii Limpopo na severovýchodě země. Autobus vyjel z asi 1280 kilometrů vzdáleného Port Elizabeth a převážel občany Malawi a sousedního Zimbabwe, kteří v JAR pracovali. Řidič mířící do Zimbabwe zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem, přičemž na vině mohla být únava nebo mechanická závada, uvedla provinční ministryně dopravy Violet Mathyeová.
„Záchranáři stále pracují na místě, ale zatím bylo potvrzeno 40 těl,“ řekla ministryně s tím, že mezi oběťmi je i desetiměsíční holčička.
Jihoafrická republika se navzdory kvalitní silniční síti potýká s vysokým počtem úmrtí na silnicích, a to zejména kvůli nepřiměřené rychlosti, bezohledné jízdě, nevyhovujícím vozidlům a nepoužívání bezpečnostních pásů.
