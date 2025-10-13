Noční požár v Bratislavě: Plameny šlehaly z bytu, jeden mrtvý
V neděli večer vypukl požár v jednom z bytů v ulici v bratislavské čtvrti Ružinov. Plameny se začaly šířit do dalších bytů. Jeden člověk zahynul.
Na místě zasahovalo 24 hasičů se šesti kusy techniky, uvedl hasičský sbor na facebooku. Příčinu požáru, který se šířil mezi 12. a 14. poschodím, starosta ani hasiči neuvedli.
Starosta upozornil, že při tak závažném požáru je obvykle nutné evakuovat velké množství bytů, případně i celou budovu, kvůli hrozbě poškození konstrukce. „Moji kolegové z úřadu budou na místě a v případě potřeby zajistí nouzové ubytování,“ dodal starosta části Ružinov Martin Chren.
„Prosíme, vyhněte se 'katastrofickému turismu' a nebraňte práci hasičů, záchranářů a policistů,“ apeloval dále starosta ještě před uhašením požáru.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.